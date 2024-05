Torna il Pop Corn Festival del Corto: tutte le informazioni su iscrizioni, date e premi

Porto Santo Stefano (Grosseto). Scade il 2 giugno il bando di iscrizione alla settima edizione del Pop Corn Festival del Corto, concorso cinematografico di cortometraggi aperto a tutti i video-makers nazionali e internazionali.

Il tema scelto per quest’anno è: “Unicità, la bellezza dell’imperfetto”.

Il festival, che sarà presentato dall’attore Andrea Dianetti, si tiene il 26, 27 e 28 luglio in piazzale dei Rioni a Porto Santo Stefano, si avvale della direzione artistica di Francesca Castriconi ed è ideato e organizzato dall’associazione Argentario Art Day Aps, con il contributo e il patrocinio del Comune di Monte Argentario e della Regione Toscana.

Tutte le informazioni al link www.popcornfestivaldelcorto.it

La locandina del festival – dal titolo “No haber nacido animal es mi secreta nostalgia” – di questa edizione è realizzata dal grafico illustratore Marco Lovisatti. Padovano, classe 1977, con 20 anni di esperienza nel settore pubblicitario, editoriale e cinematografico, dal 2004 Lovisatti collabora con le principali agenzie pubblicitarie come visualizer e con importanti testate e riviste culturali come illustratore e grafico. Dal 2010 collabora con le principali case di produzione e distribuzione cinematografica nella realizzazione di poster per il cinema e dal 2021 realizza scenografie video per spettacoli di danza con coproduzioni internazionali.

Iscrizioni

L’iscrizione al festival dovrà avvenire entro e non oltre il prossimo 2 giugno e i cortometraggi selezionati dovranno pervenire entro il 15 giugno. Il Pop Corn Festival prevede tre categorie di cortometraggi: italiani, internazionali e d’animazione. Ogni lavoro non dovrà essere superiore ai 20 minuti di durata, compresi titoli di testa e coda. Si accettano anche lavori in lingua straniera, purché muniti di sottotitoli in italiano o in inglese. Ogni candidato potrà iscrivere una o più opere. Il costo di iscrizione è di 15 euro fino al 20 maggio e di 20 euro se l’iscrizione avviene fino al 2 giugno.

La giuria

Le opere selezionate che parteciperanno al Pop Corn Festival del Corto saranno sottoposte alla valutazione di una giuria artistica composta da professionisti del settore capitanati dallo scrittore, sceneggiatore e regista Federico Moccia, dal pluripremiato montatore Marco Spoletini, dall’esperta di marketing strategico presso Rai Cinema Manuela Rima, dal giornalista e critico cinematografico Carlo Griseri, dal direttore artistico del Sudestival, Michele Suma, e dal costumista e scenografo Stefano Giovani. A scegliere il Premio Panalight Manuela Pasqualetti, Rentale and Sales Manager per Cinecittà Panalight e Panalight Spa, e, per il Premio Mujeres nel Cinema, la presidentessa Giulia Rosa D’Amico.

I premi

Numerosi i premi del festival. Il miglior corto nella categoria “Corti italiani” riceverà un premio in denaro di 1.000 euro e il trofeo Pop Corn Festival. Anche al miglior corto nella categoria “Corti internazionali” andranno 1.000 euro e il trofeo Pop Corn Festival, così come al miglior corto nella categoria “Corti d’animazione”, cui andrà il premio di 1.000 euro e il trofeo Pop Corn Festival. Al corto con l’idea più originale andrà il Premio Raffaella Carrà di 4.000 euro e sarà proiettato al Sudestival, il Festival del cinema della città di Monopoli con il quale il Pop Corn Festival è gemellato.

Quindi, i premi Panalight, che daranno ai vincitori buoni per il noleggio di attrezzatura cine-televisiva del valore complessivo di 8.000 euro. Ancora, il premio Mujeres del Cinema al corto realizzato da un’autrice o a una storia incentrata su una tematica legata all’universo femminile. Infine, il premio del pubblico, il Trofeo Pop Corn Festival al miglior corto, scelto da una giuria popolare. Alla sua prima edizione, il premio Crew United, per i tre registi premiati nelle tre categorie, che consiste in 5 anni di Premium Membership con formula Video+ (upload di clip/showreel) pari a un valore di 600 euro.

Nuovo partner del festival, Crew United è il più ampio network di professionisti dell’industria dell’audiovisivo in Europa, fondato alla fine degli anni Novanta e ora disponibile anche Italia, risorsa essenziale per chi lavora in produzione.

I partner del Pop Corn Festival: Panalight, Raffaella Carrà, Moscerine Film Festival, Sudestival di Monopoli, Mujeres nel Cinema, Afic – Associazione festival italiani di cinema, Crew United. Gli sponsor prevedono come sponsor tecnici Albiati Vivai, Joint Media, Hotel Boutique Torre di Cala Piccola, Bar Giulia, Solari e Rifipack e come sponsor economici Etrurialucegas spa, Impresa Rosi Sirio srl, Maregiglio di Navigazione srl, Officina Meccanica Luigi Ambrogetti di Marco Ambrogetti, Il Tempio stabilimento balneare, Ristorante La Goletta, Agenzia Immobiliare Orsini, Great Estate Network Immobiliare Umbria Toscana e Monte Argentario, Great Stays Luxury Tour Operator, ditta Focacci di Giovagnoli & C., Edilcolore srl, Ristorante Molo 26, Rotary Club Monte Argentario, Banca Tema, Soc. Gi.sa. Srl.

Per informazioni: