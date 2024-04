Nasce la Ciclovia delle 3M: la scoperta delle Colline Metallifere è a portata di pedale

Colline Metallifere (Grosseto). Venerdì 19 aprile, alle 10.30, presso il podere Malfatto, nel comune di Massa Marittima, verrà aperta la Ciclovia delle 3M. Il podere Malfatto si trova a circa 1 chilometro dalla S.S. 439 Sarzanese Valdera in direzione Monterotondo Marittimo, svoltando a sinistra in località Filetto. Le coordinate per raggiungere la sede dell’inaugurazione sono: 43°07’09” N – 10°54’52” E.

La Ciclovia delle 3M è un progetto ciclo-escursionistico finanziato con il Fondo della montagna 2020 della Regione Toscana realizzato dall’Unione di Comuni montana Colline Metallifere.

All’apertura interverranno amministratori locali, il tecnico dell’Unione di Comuni addetto alla sentieristica presso il Servizio Patrimonio e Foreste e Protezione Civile dell’Unione, la progettista, i rappresentanti delle ditte esecutrici. Saranno presenti anche il personale dell’Unione che gestisce tale progetto, le associazioni attive nel settore dell’escursionismo e le attività imprenditoriali del territorio che si occupano di ospitalità turistica, in particolare del settore collegato al cicloturismo e alla mountain bike.

La Ciclovia

La realizzazione della Ciclovia delle 3M è stato il primo di una serie di impegni ed iniziative presi dall’Unione di Comuni delle Colline Metallifere con l’obiettivo di valorizzare la fruizione turistico escursionistica del territorio, rivolgendosi principalmente al crescente pubblico di ciclo-escursionisti. Costituisce una via ciclabile ad anello di circa 90 chilometri che unisce i comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo e Montieri, percorribile prioritariamente in senso orario, ma anche in entrambi i sensi di marcia, con diversi livelli di difficoltà.

Può contare su 14 aree di sosta e su 10 colonnine di assistenza con kit base di attrezzi e pompa, due di queste, in località Malfatto e in località Troscione, sono dotate di ricarica per le bici a pedalata assistita. Il Podere Malfatto è una tra le aree di sosta più rappresentative e complete e proprio per questo è stato scelta per l’inaugurazione, ricadendo peraltro nel cuore del patrimonio agricolo forestale regionale gestito dall’Unione di Comuni e certificato secondo i due schemi, Fsc® (license code – C 106479) (Forest Stewardship Council) e Pefc™ (Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes), di certificazione per la Gestione forestale sostenibile. E’ caratterizzato da un dislivello in salita totale di 1870 metri e in discesa per 1740 metri. Gli esperti, con buon livello di preparazione fisica, possono percorrerla tutta in un giorno. Ma si consiglia la pianificazione a tappe, ottimale la ripartizione in due/tre tratte, con possibilità di sfruttare anche le “access road” che vanno a creare diversi sotto anelli.

La Ciclovia è un importante collegamento non solo tra i tre comuni, ma tra le altrettante aree escursionistiche (Trail Area) del territorio, grazie all’utilizzo di viabilità secondarie, rurali, forestali e sentieri. Ha permesso di rendere fruibili anche nuovi tracciati riscoperti dalle vecchie cartografie.

La 3M costituisce un punto di partenza strategico per la costruzione di una rete escursionistica che, oltre a connettersi con sentieri esistenti, andrà a creare nuove e sempre più diversificate opportunità escursionistiche, sfruttando la conoscenza del territorio e le tecniche di costruzione e manutenzione dei sentieri del personale dell’Unione, coadiuvate dall’esperienza decennale di operatori del settore e dalla motivazione di addetti ai lavori e appassionati. E’ in programma anche la progettazione del collegamento con il Comune di Roccastrada, così da completare un grande anello cicloturistico in grado di connettere in tutta la sua estensione l’ampio territorio dei 4 comuni dell’Unione di Comuni montana Colline Metallifere.

La Ciclovia delle 3M si rivolge a tutti, esperti delle due ruote, ma anche neofiti e famiglie. Il percorso, per come è concepito, si presta ad un ampio spettro di utenti. Non esclude le famiglie che vogliono un nuovo modo di vivere la splendida natura di questa parte di Toscana, ma al tempo stesso offre tratti in grado di regalare emozioni forti anche ai più esperti. Tra le varie possibili opzioni di utilizzo, il bike-packing per lo slow-rider avventuroso, ma anche il tour “tutto in una volta!” per i più allenati.

La Ciclovia delle 3M è anche su internet grazie al sito istituzionale dell’Unione: www.unionecomunicollinemetallifere.it. E già sulla piattaforma di settore Komoot, oltre che su Instagram.