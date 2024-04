“Dio abita in Toscana”: Antonio Socci presenta il suo libro

Grosseto. Sabato 20 aprile, alle 18, Antonio Socci presenta il suo libro “Dio abita in Toscana”, Rizzoli editore, nella sede della Pro Loco di Grosseto, in piazza del Popolo 3.

Dialoga con l’autore Francesco Mori, storico dell’arte e pittore. Interviene Luca Agresti, assessore alla cultura.

L’evento ha il patrocinio del Comune di Grosseto. Al termine della presentazione sarà offerta una piccola degustazione di vini.

Il libro

«Abbiamo forse smarrito la ragione profonda per cui davvero ci interessiamo al patrimonio culturale e alla storia dell’arte: la forza di liberazione con cui apre i nostri occhi e il nostro cuore a una dimensione “altra”.» Così scriveva Tomaso Montanari e da qui prende le mosse questo libro, che rappresenta prima di tutto l’omaggio di un toscano alla bellezza della propria regione, una terra considerata l’«Italia dell’Italia».

Una terra, potremmo dire, in cui tutto è un’espressione della fede cristiana del popolo: non solo i capolavori dei tanti artisti che vi sono nati o che nei secoli l’hanno amata, anche i muri delle città e perfino le vigne e i cipressi che ammiriamo nella sua inconfondibile campagna.

Antonio Socci ci accompagna alla scoperta di un luogo magico abitato da mistici, poeti, pensatori, mercanti, artisti, banchieri, artigiani e contadini: quei «maledetti toscani» così rissosi, ma tutti, santi e peccatori, con la stessa fede (e lo stesso stupore) di fronte a Dio che si è fatto carne ed è «venuto ad abitare in mezzo a noi». E con la stessa tenerezza verso la Madre di Dio. Con una guida d’eccezione, passeggeremo fra le vie di Firenze, Pisa, Lucca e Siena, andando alla ricerca del lato più autentico della Grande Bellezza, troppo spesso trasformata in un immenso emporio delle meraviglie, in un luna park preso d’assalto da centinaia di turisti. Al contrario, nelle pagine di questo libro, che sono passi di un pellegrinaggio, ci sarà concesso il tempo di osservare, contemplare, ascoltare, toccare e assaporare, come si fa con un buon vino.

L”autore

Scrittore e giornalista, già direttore della rivista internazionale «30 giorni», vicedirettore di Rai2 e conduttore di talk-show, è dal 2004 direttore della Scuola di giornalismo di Perugia. Ha collaborato, tra gli altri, con «Il Giornale», «Libero» e «Panorama».

Ingresso gratuito. Consigliata la prenotazione allo 0564.22329 o inviando un messaggio whatsapp al numero 392.3438682 o un’e.mail a info@libreriamondadori.grosseto.it compilando il seguente modulo Google: https://forms.gle/vmhaN9Kh5L5foP4g7

Evento Facebook: https://fb.me/e/7bT5IV4PR