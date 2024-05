La targa del centenario dell’U.S. Grosseto sarà spostata: ecco dove

Grosseto. È stata approvata dalla Giunta del Comune di Grosseto la nuova localizzazione del parco Baden Pawell nell’area verde situata tra il parco La Pira, via Papa Giovanni e viale Einaudi.

Approvati anche l’intitolazione del centro sportivo in via Lago di Varano a Frida Bottinelli Brogelli e lo spostamento della targa del centenario dell’U.S. Grosseto e del Giardino della gloria biancorossa da piazza Gioberti nell’area verde di via Gramsci.

Il Giardino della gloria biancorossa sarà un luogo di ricordo e orgoglio per la città e la sua squadra dalla storia centenaria.