“Cyberbull…out!”: musica e divertimento per dire “No” al bullismo

Grosseto. Si chiama “Cyberbull…out!” il grande evento di musica e divertimento organizzato per sabato 18 maggio a partire dalle 16, al Faq di Grosseto, dal Tavolo provinciale sul contrasto al bullismo e cyberbullismo, coordinato dal Coeso Società della Salute a partire dal progetto della Regione Toscana.

Un pomeriggio, con ingresso completamente gratuito, reso possibile grazie al contributo della cooperativa Giocolare, pensato per promuovere una modalità di divertimento “sana”, favorendo la socializzazione, grazie al contributo di tanti soggetti: i Dynamite 36, che si esibiranno in concerto, Elia DJ, che proporrà una selezione musicale chill out in apertura e techno a fine serata, il Clorofilla Film Festival, che permetterà di sperimentare la realtà virtuale, la scuola di ballo “Odissea 2001”, con alcune esibizioni, il tutto presentato dai ragazzi della scuola di teatro “Chicchi d’arte“: Emma Calamai e Filippo Giovani.

Il programma

Ecco, più nel dettaglio, il programma dell’evento. Alle 16 si parte con un dj set a cura di Elia DJ; a seguire, intorno alle 17, si sperimenta la realtà virtuale insieme al Clorofilla Film Festival e a Gold Enterprise: al centro della simulazione “Vulcano”, un film in virtual reality, che mostra l’eruzione del vulcano islandese sul monte Fagradalsfjall, dopo 800 anni di inattività; un viaggio immersivo a 360°, tra paesaggi sconfinati e fiumi di lava incandescente. Parteciperanno all’evento anche i ragazzi della scuola di ballo “Odissea 2001” con Edoardo Bernardini.

Alle 18, concerto Dynamite 36: la band grossetana, vincitrice nel 2022 di Area Sanremo, salirà sul palco del Faq per ripercorre il proprio repertorio e presentare i nuovi pezzi, tra cui “Diverso”, singolo da poco uscito e già in vetta alle classifiche dei pezzi più trasmessi in radio. I Dynamite 36, al secolo Tommaso Ninci (voce), Raffaele Faralla (tastiere), Francesco Bezzini (chitarra), Niccolò Governi (basso) e Nicola Giomi (batteria), quindi sono pronti per far ballare. Dopo il concerto, di nuovo spazio a Dj Elia.

L’evento “Cyberull… out!” è solo una delle molteplici iniziative promosse dal Tavolo provinciale di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, che è composto da Coeso Società della Salute, Azienda Usl Toscana sud est, Questura di Grosseto, Arma dei Carabinieri, Ministero dell’Istruzione, Polo Bianciardi, Provincia di Grosseto, Comune di Grosseto, Fondazione Polo universitario grossetano e Clorofilla Film Festival.

Il Tavolo, oltre a svolgere attività di sensibilizzazione e informazione, può raccogliere anche le segnalazioni di casi di bullismo per indirizzare e assistere, se necessario, le persone coinvolte, proprio grazie alle molteplici istituzioni e professionalità presenti.

Per questo, chi ha bisogno di informazioni o supporto può scrivere a: nobullismo@coesoareagr.it

Nella foto: un momento dell’incontro informativo promosso dal Tavolo, che si è tenuto al Polo universitario di Grosseto