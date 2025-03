Zona industriale, al via i lavori anti allagamento: il Comune investe 50mila euro

Follonica (Grosseto). “E’ iniziato in queste ore il primo intervento alla zona artigianale di Follonica: è quello della pulizia di caditoie e tratti fognari, per il quale è stato attivato un affidamento per un importo di 50mila euro, impegnati in bilancio”.

A dichiararlo è il consigliere comunale Sandro Marrini, con delega alla gestione delle acque di pioggia e depurazione.

“Un intervento che tiene conto anche delle numerose segnalazioni arrivate proprio dagli imprenditori dall’area artigianale – continua Marrini -, che più volte hanno evidenziato la presenza di allagamenti, soprattutto in alcuni punti critici”.

I lavori

L’intervento avrà anche una funzione più strategica e di programmazione: in corrispondenza dell’esecuzione di questi lavori sarà infatti completata anche la ricognizione della rete attuale delle fognature allo scopo di avere tutti gli elementi necessari a predisporre lo studio idraulico del sistema fognario con l’individuazione delle azioni – e delle relative priorità – da intraprendere per ridurre il rischio di allagamenti.

“Come promesso – spiega Marrini – l’attenzione per la zona artigianale è e sarà alta. Lo dimostra questo primo intervento, cui ne seguiranno altri, come annunciato anche nel corso degli incontri con le associazioni di categoria e degli imprenditori, con i quali siamo in continuo contatto”.

L’intervento è iniziato da via dell’Industria e già sono state trovate alcune otturazioni su cui intervenire, anche di grossa portata.