“L’Europa e la sua ombra”: Giorgia Serughetti presenta il suo libro

Montemerano (Grosseto). Nell’incontro a poche settimane dal voto nell’Unione Europea, all’Accademia del libro-Biblioteca comunale di storia dell’arte di Montemerano, sabato 4 maggio, alle 18, la filosofa politica Giorgia Serughetti, ricercatrice all’Università di Milano Bicocca, scrittrice ed editorialista del quotidiano Domani, parlerà del suo ultimo libro – coautore il francese Gilles Gressani, docente a Sciences Po di Parigi – “L’Europa e la sua ombra. Un continente di fronte alla responsabilità del futuro”, edito da Bompiani.

“Oggi i cittadini europei sono stati risvegliati dall’illusione di abitare un giardino protetto dalla guerra: le sfide economiche, ambientali, energetiche e migratorie sono al primo posto nell’agenda di ogni Governo, mentre le spinte identitarie tornano a contrapporsi agli ideali di solidarietà – dichiara la filosofa Giorgia Serughetti -. Stiamo assistendo alla fine della pace, il mondo si è rotto, dice il mio coautore Gilles Gressani. Quella di oggi somiglia più all’Europa delle Nazioni della propaganda sovranista che a quella immaginata dai padri fondatori del Manifesto di Ventotene. È un’Europa priva di coesione, che sembra incapace di rafforzare i sui valori, i suoi principi democratici e l’integrazione tra i suoi stati”.

Che cosa resta del sogno europeo del Manifesto di Ventotene? “Io ricorro alle parole della filosofa spagnola Maria Zambrano, esule per sfuggire alle persecuzioni fasciste, che scriveva in ‘L’agonia dell’Europa’ che l’Europa non è morta – continua la filosofa -. Si tratta di capire da dove può risorgere, come ritrovare la speranza”.

Sarà in dialogo con lei Maurizio Melani, ambasciatore ed esperto di politiche internazionali.

Giorgia Serughetti

Giorgia Serughetti è ricercatrice in filosofia politica all’Università di Milano-Bicocca. Si occupa di teoria politica e studi di genere ed è editorialista del quotidiano Domani. Tra i suoi libri: “Libere tutte. Dall’aborto al velo, donne nel nuovo millennio”, con Cecilia d’Elia (minimum fax), “Democratizzare la cura/Curare la democrazia” (Nottetempo), “Il vento conservatore” (Laterza).