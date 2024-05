Verso le amministrative: Fratelli d’Italia presenta i candidati a sostegno di Matteo Buoncristiani

Follonica (Grosseto). Davanti a oltre 150 persone, nel corso della cena a sostegno della candidatura di Matteo Buoncristiani a sindaco di Follonica, si è tenuta venerdì sera, in un noto locale della cittadina del golfo, la presentazione della lista di Fratelli d’Italia “Giorgia Meloni per Matteo Buoncristiani sindaco”, che appoggerà il giovane avvocato follonichese.

Presenti alla presentazione l’onorevole Giovanni Donzelli, responsabile nazionale organizzazione, l’onorevole Fabrizio Rossi, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Luca Minucci, presidente provinciale di Fratelli d’Italia, e Agostino Ottaviani, presidente del locale circolo. P

resenti in sala, oltre ai tantissimi sostenitori e militanti, anche molti amministratori locali provenienti da tutta la provincia, assieme ai candidati sindaci del centrodestra di Scarlino, Monica Faenzi, di Civitella Paganico, Franco Rossi, di Piombino, Francesco Ferrari, di Monterotondo Marittimo, Ademaro Dei, e del candidato maremmano di Fratelli d’Italia alle prossime europee, Mario Pellegrini.

“La scelta di convergere su Matteo Buoncristiani quale candidato sindaco civico di Follonica sostenuto da tutto il centrodestra unito – dichiarano Fabrizio Rossi, Luca Minucci e Agostino Ottaviani – è stata da sempre fortemente caldeggiata e fortemente voluta dal nostro partito. In appoggio a Matteo, assieme alle altre liste delle forze politiche che lo sostengono, abbiamo presentato anche la nostra lista di Fratelli d’Italia. Persone preparate e competenti. Abbiamo messo in campo i nostri migliori dirigenti di partito, ma anche persone provenienti dal mondo economico, imprenditoriale e civile follonichese. Uomini e donne pronti a mettersi a disposizione di tutta la città”.

“Una candidatura, quella di Buoncristiani, che coniuga in modo ideale la nostra visione che abbiamo sul futuro di Follonica. Un progetto politico-amministrativo, che intende aprire la città verso un rilancio della stessa, in modo da sbloccarla da quello stato di ingessatura e stallo che in decenni di governo da parte del Pd e della sinistra adesso si trova: una città sempre più impoverita d’idee, con servizi carenti, che necessita di un urgente rilancio. La nostra è una lista composta da persone motivate, che hanno una forte voglia di cambiamento, pronte a correre per portare alla vittoria Matteo, Fratelli d’Italia e tutto il centrodestra“, concludono Rossi, Minucci e Ottaviani.

I candidati

Questi i nominativi della lista Fratelli d’Italia Follonica: