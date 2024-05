Il paese diventa un set cinematografico: attenzione ai divieti di transito e sosta

Pitigliano (Grosseto). Pitigliano diventa il set cinematografico di una produzione internazionale. Per le scene girate in aree pubbliche il Comune ha emesso l’ordinanza numero 25 del 16 maggio scorso, in cui sono riportati tutti i divieti di sosta e di transito previsti dalla mezzanotte del 21 maggio fino al 27 maggio, nelle vie interessate dal set e dalle riprese cinematografiche.

I divieti

In particolare: è stato istituito il divieto di sosta per 6 stalli in piazza Garibaldi dalla mezzanotte del 21 maggio alle 24 del 27 maggio e su tutta la piazza Garibaldi dalle 7 del 23 maggio alle 16 del 25 maggio. Ancora divieto di sosta in piazza Nenni, dalle 7 del 23 maggio alle 16 del 25 maggio e in piazza della Repubblica, dalle 7 del 23 maggio alle 16 del 25 maggio. Infine, divieto di sosta in piazza San Gregorio VII dalle o7 del 23 maggio alle 16 del 25 maggio.

L’ordinanza prevede, inoltre, il divieto di transito in piazza Nenni dalle 7 del 23 maggio alle 16 del 25 maggio; in piazza Petruccioli e per tutto il centro storico dalla mezzanotte del 24 maggio alle 16 del 25 maggio e comunque fino a fine riprese.

Gli stalli in via Cardella (parcheggio dell’istituto superiore F. Zuccarelli) saranno riservati dalle 7 del 23 maggio alle 16 del 25 maggio ai residenti del centro storico con tagliando R rosso.

I divieti saranno indicati sul posto da apposita segnaletica. L’amministrazione comunale si scusa con i cittadini per il disagio.