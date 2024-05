Mancanza del medico, la Asl incarica alcuni dottori disponibili: gli orari del servizio

Sorano (Grosseto). L’Azienda Usl Toscana Sud Est, al fine di trovare una soluzione all’assenza momentanea del medico di Sorano, ha chiesto senza successo la disponibilità ad assicurare la sostituzione a tutti i medici iscritti nella graduatoria aziendale di disponibilità (oltre 400 contatti) e a tutti i medici di medicina generale titolari della Zona Distretto delle Colline dell’Albegna.

In conseguenza di quanto sopra, l’Azienda Usl Toscana Sud Est ha provveduto a incaricare della sostituzione alcuni medici a rapporto orario disponibili (medici di ex continuità assistenziale), per garantire un adeguato livello di servizio.

Il servizio verrà erogato nell’ambulatorio distrettuale di Sorano, in via Mazzini, e avrà per il mese di maggio i seguenti orari:

lunedì 20 maggio, dottor Michele Barrasso, dalle 8 alle 9;

mercoledì 22 maggio, dottor Michele Barrasso, dalle 9.30 alle 11.30;

venerdì 24 maggio, dottor Aniello Melandri, dalle 10 alle 12;

lunedì 27 maggio, dottor Michele Barrasso, dalle 8 alle 9;

mercoledì 29 maggio, dottor Aniello Melandri, dalle 16 alle 18;

venerdì 31 maggio, dottor Marco Grossi, dalle 15 alle 19.

Per quanto riguarda il mese di giugno, gli orari saranno resi noti tempestivamente. Se invece ci sono novità riguardo alla sostituzione del medico, torneranno in vigore gli orari precedenti.