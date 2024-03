Giornate Fai di Primavera: ingresso gratuito al Giardino dei Tarocchi

Capalbio (Grosseto). Torna l’appuntamento con le giornate del Fai Maremma.

Dopo il successo dell’anno scorso, con le visite guidate alla torre di Burano, nel weekend del 23 e del 24 marzo sarà possibile scoprire gratuitamente il Giardino dei Tarocchi di Capalbio.

“Siamo davvero felici – commenta Patrizia Puccini, assessore con delega alla cultura del Comune di Capalbio – di poter ospitare un nuovo appuntamento della Fai Maremma. Quest’anno i partecipanti potranno scoprire e riscoprire uno dei parchi artistici più suggestivi del territorio, attraverso guide organizzate e senza alcuna spesa economica. Un’occasione sia per i cittadini capalbiesi che per i turisti”.

Il programma

Sabato 23 e domenica 24 marzo sarà possibile visitare il parco di Niki de Saint Phalle dalle ore 10.30 alle ore 16. Le partenze, a cura dei volontari del gruppo Fai Maremma, avverranno ogni trenta minuti e per partecipare non servirà alcuna prenotazione. La visita durerà circa un’ora e mezzo, saranno ammessi i cani solo al guinzaglio e il parcheggio per le automobili sarà libero fino a esaurimento posti. In caso di pioggia forte, le visite saranno eventualmente annullate.

“Raccontare il patrimonio culturale – dichiara Marco Magnifico, presidente del Fondo per l’ambiente italiano – per educare la collettività a proteggerlo e a prendersene cura è il nostro obiettivo primario. Dal 1992 lavoriamo in questa direzione, aprendo al pubblico molti luoghi dimenticati o difficilmente visitabili. Siamo convinti che anche l’edizione del 2024 riscontrerà un ottimo successo in tutto il territorio nazionale”.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere a maremma@gruppofai.fondoambiente.it.