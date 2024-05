“Fiorella Sinfonica – Live con orchestra”: il tour di Fiorella Mannoia fa tappa in Maremma

Gavorrano (Grosseto). Un altro spettacolo di grande prestigio a Gavorrano per l’estate 2024: sul palco del Teatro delle Rocce l’11 luglio salirà Fiorella Mannoia per il suo “Fiorella Sinfonica – Live con orchestra”.

Sarà un evento speciale, la data zero del tour nazionale dell’artista, che sarà a Gavorrano anche nei giorni precedenti al concerto proprio per realizzare l’allestimento del suo tour. Un riconoscimento importante, turistico e culturale, per Gavorrano, che entra a far parte delle location scelte dagli artisti per l’avvio dei loro tour nazionali.

Il concerto dell’11 luglio e l’allestimento a Gavorrano sono a cura di Leg Live Emotion Group, in collaborazione con il Comune di Gavorrano e il Parco minerario.

Le prevendite per il concerto saranno attive da oggi, alle 15.00, su Ticketone.

Il tour

In un anno così speciale che vedrà Fiorella Mannoia spegnere 70 candeline, l’artista romana è pronta a festeggiare questo traguardo nella dimensione per lei più naturale, il palco.

Si parte quest’estate, infatti, con un nuovo incredibile progetto live: “Fiorella Sinfonica – Live con orchestra”, un tour che farà tappa nelle location più suggestive di tutta Italia, per la prima volta accompagnata da un’orchestra sinfonica. Una nuova emozionante avventura per Fiorella Mannoia, iniziata con il ritorno in gara sul palco dell’Ariston. L’artista ha partecipato al 74° Festival di Sanremo con il brano “Mariposa”, un vero manifesto per cantare l’orgoglio di essere donna che firma in prima persona insieme a Cheope e Carlo Di Francesco, che sigla anche le musiche con Federica Abbate e Mattia Cerri.

Anche quest’anno ci saranno 2 bus/navette gratuiti, dalla biglietteria al Parco, per lo spostamento delle persone con problemi di deambulazione.

Informazioni

Circuito Prevendite: Ticketone.

Tutte le informazioni su www.legsrl.net

Infoline – Cell. 392.4308616

Ufficio turistico Gavorrano – tel. 0566.844247

Ufficio cultura Comune Gavorrano – tel. 0566.843214

teatrodellerocce@comune.gavorrano.gr.it

info@parcocollinemetallifere.it

www.teatrodellerocce.it