Verso le amministrative, Scarlino nel Cuore: “Rivitalizzeremo il centro storico”

Scarlino (Grosseto). Scarlino nel Cuore annuncia il suo impegno “deciso e proattivo per rivitalizzare il centro storico di Scarlino”.

“Con il crescente problema della vivibilità nei piccoli centri storici, Scarlino nel Cuore si pone alla ricerca di soluzioni concrete – si legge in una nota della lista che sostiene la candidatura a sindaco di Scarlino di Luca Niccolini –. Attraverso l’implementazione di nuove politiche abitative e progetti specifici di ripopolamento, ci impegniamo a ridare vita alle strade e alle piazze del nostro amato borgo. Riconosciamo che la mancanza di servizi nel centro storico di Scarlino è direttamente correlata alla diminuzione della popolazione residente. Per questo motivo, ci adopereremo per invertire questa tendenza, attrarre nuovi residenti e garantire un futuro prospero per la nostra comunità”.

“Le nostre proposte comprendono la revisione del piano della mobilità, incentivi per le giovani coppie che scelgono di stabilirsi nel centro storico, agevolazioni fiscali per la ristrutturazione degli edifici storici e il recupero dei parcheggi. Inoltre, riconosciamo l’importanza della connettività internet e ci impegniamo a garantire una connessione affidabile e potente per consentire il lavoro da casa e sostenere l’attività economica nel centro storico – termina il comunicato -. Per rendere queste proposte una realtà tangibile, istituiremo una commissione consiliare di studio ad hoc, coinvolgendo anche altre istituzioni, come le Università, al fine di valutare e implementare iniziative efficaci, magari con l’accesso a finanziamenti mirati. Scarlino nel Cuore è determinato a lavorare per assicurare un futuro al nostro centro storico e a tutta la comunità di Scarlino”.