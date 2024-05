Torna il raduno regionale Vespa club a Grosseto 

Grosseto – Domenica 16 giugno Grosseto accoglierà il raduno annuale del Vespa club, un evento atteso con grande entusiasmo dai partecipanti provenienti da tutto il territorio regionale.

Con la partenza dei 170 appassionati prevista da piazza del Popolo alle 10:30, inizierà una giornata dedicata alla scoperta delle meraviglie naturalistiche, socio-culturali ed enogastronomiche che caratterizzano il territorio grossetano. Il programma offre un percorso turistico che permetterà ai partecipanti di immergersi completamente nell’atmosfera unica di Grosseto, scoprendo i suoi territori e gustando le prelibatezze locali. L’obiettivo degli organizzatori è quello di far conoscere e apprezzare la bellezza del capoluogo maremmano.

Questo evento, ormai un appuntamento fisso nel calendario, non solo celebra la passione per le Vespa d’epoca, ma promuove anche il territorio attraverso strategie di marketing territoriale, mettendo in luce il ricco patrimonio culturale e ambientale della città. Il raduno Vespa club Grosseto rappresenta quindi un’opportunità unica per favorire lo sviluppo del settore e promuovere la presenza di numerosi appassionati sul territorio comunale, contribuendo così alla crescita e alla valorizzazione della città.