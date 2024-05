L’Hotel Bastiani torna a vivere: è stato acquistato da una famiglia grossetana

Grosseto, 16 maggio – Carattere Toscano Hotels & Resorts annuncia il trasferimento della proprietà del prestigioso Grand Hotel Bastiani alla famiglia Mencarelli di Grosseto. Questo passaggio di consegne rappresenta un momento significativo non solo per il gruppo ma anche per la città di Grosseto e consolida il nascente impegno della famiglia Mencarelli nel settore dell’ospitalità, con un focus sulla valorizzazione del proprio territorio, obiettivi che il Gruppo Carattere Toscano sposa da sempre.

“Siamo certi che, grazie all’intraprendenza del giovanissimo Alberto Mancarelli – si legge in una nota rilasciata dal Gruppo Carattere Toscano Hotels & Resorts – ed alla sua profonda conoscenza del tessuto maremmano, questa storica struttura sarà nuovamente valorizzata e si distinguerà per la qualità del servizio, che l’ha contraddistinta negli anni”.

“Siamo lieti sia una famiglia a subentrare dato che anche Carattere Toscano è un gruppo la cui forza risiede nella conduzione familiare. Ogni anno ci poniamo traguardi sfidanti, per questo abbiamo deciso di concentrare i nostri sforzi sulle strutture che ci permettono di delineare un’esperienza di accoglienza a 360 gradi, che risponde alle esigenze ampie dei nostri clienti sia in ambito ‘Leisure’ che ‘Business’. Il nostro obiettivo è infatti quello di continuare ad operare sul territorio con il nostro Resort Roccamare a Castiglione della Pescaia e di crescere nel segmento MICE e WEDDING”

Il Gruppo Carattere Toscano Hotels & Resorts desidera ringraziare tutti i collaboratori, partner e clienti che hanno contribuito al successo del Grand Hotel Bastiani nel corso degli anni e augura alla famiglia Mencarelli un futuro prospero e ricco di soddisfazioni.