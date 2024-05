Nuovo Orizzonte Civico, iscritto aggredito in città: “Sulla sicurezza è necessario fare di più”

Grosseto. “Per la sicurezza in città occorre fare di più. Lo diciamo da tempo, ma adesso è il momento di agire. Stare in maggioranza non vuol dire accettare passivamente la deriva che Grosseto, al pari di altre città italiane indipendentemente dai colori delle loro amministrazioni, sta subendo, con fatti di cronaca che sono all’ordine del giorno. E’ giunto il momento di aprire un tavolo di confronto con tutte le forze politiche, le forze dell’ordine e le associazioni che si occupano del settore, come i comitati di vicinato”.

Così Nuovo Orizzonte Civico, a nome di tutto il direttivo dell’associazione, interviene su un tema sicuramente caldo.

“Solo ieri sera un nostro iscritto – denunciano dall’associazione – è stato aggredito da uno straniero in una zona centrale della città. Quando ci siamo presentati agli elettori, su questo tema siamo stati molto chiari. Dopo cinque anni di ottimo lavoro, ci pare che in tema di sicurezza le cose stiano peggiorando in maniera sensibile, basti pensare alle criticità di via Roma, della stazione o di altre zone della città”.

Nuovo Orizzonte Civico ricorda anche le azioni dei suoi consiglieri comunali.

“Noi e i nostri consiglieri siamo sensibili al tema della legalità – affermano -, che non può e non deve essere una guerra ideologica, ma di civiltà. Riteniamo che ci debba essere la certezza della pena verso chi delinque mettendo le forze dell’ordine nelle condizioni di svolgere al meglio il loro lavoro. Ricordiamo di aver firmato convintamente l’ordine del giorno del capogruppo della lista Vivarelli Colonna Sindaco Andrea Vasellini sulla questione del centro culturale islamico usato come moschea, chiedendo che anche lì fosse fatta rispettare la legge. Solo il giorno prima di discutere l’atto in aula si è giunti ad un’ordinanza, salvo consentire ad un’europarlamentare uscente, che mai si sera vista a Grosseto se non in campagna elettorale, e di cui ancora ci chiediamo che cosa abbia fatto in cinque anni per il nostro territorio a Bruxelles, di fare la sua passerella elettorale per dire quanto fosse stato bravo l’assessore del suo partito e dimenticandosi il ruolo di chi, in Consiglio comunale, aveva fatto da pungolo affinché si giungesse a quel risultato”.

Nuovo Orizzonte Civico chiede maggiore impegno. “In questo momento c’è molto da fare e ad oggi non siamo soddisfatti – sostiene il direttivo dell’associazione –. Questo, a differenza di quanto avvenne nel precedente mandato quando Grosseto faceva scuola in Italia, tanto da ottenere prestigiosi riconoscimenti per la nostra Polizia municipale. Pur stando in maggioranza ci riserviamo di essere critici e cerchiamo di farlo in maniera costruttiva proponendo di aprire un tavolo ampio di confronto. A noi, in questo momento, non interessano le posizioni, gli slogan o le passerelle da campagna elettorale, ma semplicemente il bene dei cittadini”.