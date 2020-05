Coronavirus: muore una donna, è la diciottesima vittima in Maremma

Sale a 18 il bilancio complessivo delle vittime contagiate dal Coronavirus in Maremma.

Ieri è morta una donna residente a Sorano: a dare il triste annuncio, sulla pagina Facebook del Comune, è il sindaco Pierandrea Vanni.

“Il sindaco e l’amministrazione comunale esprimono dolore e cordoglio per la scomparsa di Mirella Gubernari, vedova di Corrado Arcangeli, per tanti anni apprezzato vigile urbano del Comune – si legge nel post del sindaco –. Mirella Gubernari era stata ricoverata all’ospedale di Pitigliano per una patologia abbastanza semplice. Come tutte le persone che accedono ad un ospedale era stata sottoposta a tampone con risultato negativo, successivamente è stata trovata positiva e trasferita all’ospedale Misericordia di grosseto dove purtroppo è deceduta. Lo svolgimento dei fatti, secondo quanto è stato possibile ricostruire, lascia davvero sconcertati. E accentua il profondo rammarico per la scomparsa di una persona buona, gentile e stimata“.

Appena due giorni fa era deceduto un uomo originario di Manciano, risultato anch’egli positivo al Coronavirus.