Cda dell’Istituto Falusi: emesso il bando per raccogliere le candidature

Il Comune di Massa Marittima ha emesso un avviso pubblico per raccogliere le candidature finalizzate a designare i componenti del nuovo Consiglio di amministrazione dell’Istituto Falusi. Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del 18 febbraio 2022.

“Il Commissario è stato determinante in questi mesi per condurre il Falusi fuori dalla situazione critica in cui versava al momento del commissariamento – afferma il sindaco Marcello Giuntini –. È in fase di chiusura in questi giorni la gara per gli appalti dei servizi, che una volta assegnati garantiranno risparmi importanti. Anche sul tema degli affitti e sulla ristrutturazione del debito si sta lavorando alacremente per lasciare al futuro Cda una situazione a regime”.

“Sono state messe in campo tutte quelle azioni volte a fare acquisire al Falusi la fiducia necessaria per portare avanti la propria operatività – prosegue il sindaco Marcello Giuntini –, pertanto abbiamo pubblicato un nuovo bando nella speranza di poter raccogliere delle candidature interessanti che ci consentiranno di porre fine al commissariamento, per tornare alla gestione ordinaria, con la nomina del Consiglio di amministrazione”

La domanda potrà essere inviata tramite pec a comune.massamarittima@postacert.toscana.it, indirizzata al sindaco, indicando nell’oggetto “Proposta di candidatura per la designazione dei componenti del Consiglio di amministrazione della Asp “G. Falusi”. In alternativa potrà essere inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno oppure consegnata a mano all’ufficio protocollo del Comune, all’indirizzo “piazza G. Garibaldi, 9/10, 58024 Massa Marittima”.

L’avviso è consultabile al seguente link: https://www.comune.massamarittima.gr.it/home/notizie-eventi/notizie/2022/01/—Avviso-pubblico–manifestazione-di-interesse-ai-fini-della-designazione-dei-componenti-del-CDA-dell-RSA—Istituto-G.-Falusi–.html