“Quel pazzo venerdì” a Principina a mare

Principina a Mare (Grosseto) – Sabato primo agosto la rassegna di Cinema all’aperto, organizzata dalla Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a mare, con la collaborazione dell’associazione Kansassity, presenta un evergreen della commedia americana “Quel pazzo venerdì” (Freaky Friday). Il film è uscito nel 2003 per la regia di Mark Waters e ha come protagoniste due fuoriclasse come Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan, che vinse il MTV Movie Award per migliore interpretazione femminile.

La storia ripropone un classico plot della commedia degli equivoci. Una madre, psicologa in carriera, e la figlia, rockettara incallita, non si capiscono: l’una vorrebbe voti migliori e disciplina, l’altra comprensione e maggiore appoggio. In seguito ad una furibonda lite al ristorante cinese, grazie a due magici biscotti della fortuna avverrà un incredibile scambio di corpi: nei panni l’una dell’altra le due cercheranno disperatamente una soluzione al problema, sperimentando in prima persona rispettive vite e problemi annessi…

La proiezione è in programma alle 21.30 nell’arena spettacoli di Principina a mare – via delle Meduse. I posti sono tutti a sedere con possibilità di prenotazione inquadrando il Qr Code in locandina. Maggiori info sui Social della Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a mare e al numero 335 584 9911 (tel/wa).