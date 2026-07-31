Home Cinema“Quel pazzo venerdì” a Principina a mare
CinemaCinema GrossetoGrosseto

“Quel pazzo venerdì” a Principina a mare

di Cristina Zammataro
Scritto da Cristina Zammataro 0 commenti 109 views

Principina a Mare (Grosseto) – Sabato primo agosto la rassegna di Cinema all’aperto, organizzata dalla Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a mare, con la collaborazione dell’associazione Kansassity, presenta un evergreen della commedia americana “Quel pazzo venerdì” (Freaky Friday). Il film è uscito nel 2003 per la regia di Mark Waters e ha come protagoniste due fuoriclasse come Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan, che vinse il MTV Movie Award per migliore interpretazione femminile.
La storia ripropone un classico plot della commedia degli equivoci. Una madre, psicologa in carriera, e la figlia, rockettara incallita, non si capiscono: l’una vorrebbe voti migliori e disciplina, l’altra comprensione e maggiore appoggio. In seguito ad una furibonda lite al ristorante cinese, grazie a due magici biscotti della fortuna avverrà un incredibile scambio di corpi: nei panni l’una dell’altra le due cercheranno disperatamente una soluzione al problema, sperimentando in prima persona rispettive vite e problemi annessi…

La proiezione  è in programma alle 21.30 nell’arena spettacoli di Principina a mare – via delle Meduse. I posti sono tutti a sedere con possibilità di prenotazione inquadrando il Qr Code in locandina.
Maggiori info sui Social della Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a mare e al numero 335 584 9911 (tel/wa).
Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Dup, il Pd: “Zero investimenti e un Pnrr...

Carcere, sopralluogo del Pd: “Criticità irrisolte, accelerare sulla...

“Tutta la musica dell’organo”: ultimo appuntamento in Cattedrale

Laguna, Minucci: “Da Simiani solo demagogia, il Governo...

Programma inclusione e lotta alla povertà: nove nuove...

Concessioni balneari, Fiba Confesercenti scrive a Marras: “Valutare...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: