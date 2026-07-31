“I mostri dell’Inferno” al Castello di Scarlino

Scarlino (Gr) – Sabato primo agosto, alle ore 21.15, alla Rocca Pisana di Scarlino, andrà in scena il sesto spettacolo della rassegna “Letteratura & Teatro al Castello di Scarlino“, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Scarlino con la direzione artistica di Giacomo Moscato.

Sul palco, Giacomo Moscato, Dominga Tammone e Francesco Iannitti Piromallo porteranno “I mostri dell’Inferno“, uno spettacolo di letteratura, musica e disegno sui personaggi mostruosi e demoniaci presenti della prima cantica de “La Divina Commedia” di Dante Alighieri.

Lo spettacolo sarà a ingresso gratuito, senza obbligo di prenotazione.

Lo spettacolo

Caronte, Minosse, Pluto, Flegiàs, il minotauro, i centauri, le arpie, Medusa, Gerione… sono solo alcuni dei terribili mostri che popolano l’Inferno dantesco. Questo storytelling ne racconta l’orrore e il fascino, mostrandone le orripilanti fattezze e i più curiosi aspetti caratteriali fino a giungere al termine dell’imbuto infernale in cui troneggia un Lucifero (neanche a dirsi) mostruoso e inquietante.

Ad affiancare la narrazione suggestiva e coinvolgente di Giacomo Moscato, ci sono le illustrazioni realizzate dal vivo dalla disegnatrice Dominga Tammone e le musiche suonate dal pianista Francesco Iannitti Piromallo.