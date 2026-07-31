Bolero e Carmen: la grande musica lirica al teatro “Le Ferriere”

Follonica (Grosseto). Sabato primo agosto, alle 21, il secondo appuntamento della musica lirica al teatro all’aperto “Le Ferriere” è un concerto di orchestra sinfonica con doppio programma: Bolero di Maurice Ravel e Carmen Suite n°1 & 2.
Il concerto
Bolero, con le musiche di M. Ravel e G. Bizet e l’Orchestra Massimo de Barnart. Direttore Damiano Tognetti.
Dalla Carmen di Georges Bizet saranno eseguite le parti musicali più famose: il Preludio, l’Habanera (“L’amour est un oiseau rebelle”), la Chanson du Toréador (“Votre toast, je peux vous le rendre”), la Seguidilla (“Près des remparts de Séville”), la Marcia dei contrabbandieri e la Danse bohème.
Ingresso a pagamento (30 euro, 15 euro e 10 euro)
Informazioni: tel. 3939397733, www.liveticket.it, www.modiglianiproduzioni.com