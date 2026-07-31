Spettacoli teatrali, concerti e visite guidate: gli eventi di agosto nei Parchi archeologici della Maremma

Grosseto. Spettacoli teatrali avvincenti, imperdibili concerti all’aperto, visite speciali con percorsi studiatissimi e un gran numero di aperture straordinarie: non c’è che l’imbarazzo della scelta ai Parchi archeologici della Maremma per tutto il mese di agosto, impreziosito da un calendario fittissimo di eventi originali e iniziative eccezionali, pensate per coinvolgere il vasto pubblico di appassionati e di visitatori occasionali.

Il programma

Già a partire da sabato primo agosto, con il nuovo concerto in programma della rassegna “ArcheOrchestra”, nata dalla collaborazione dei Parchi con l’Orchestra sinfonica Città di Grosseto e il sostegno Ministero della Cultura. Ad esibirsi, alle 21. 15 al Parco archeologico di Roselle, sarà questa volta l’Orchestra Suoni del Sud con lo spettacolo “Semplicemente Mina”, un omaggio al repertorio della leggendaria interprete con Domenico De Biase (arrangiatore e direttore d’orchestra), Luciana Negroponte (voce solista) e Cristian Levantaci (cantattore). Il concerto sarà come di consueto preceduto, alle 20.00, da una visita accompagnata all’intero sito archeologico a cura del personale del Ministero della cultura, compresa nel prezzo del biglietto (15 euro, posti unici a sedere non numerati, fino ad esaurimento: 100 posti disponibili, acquistabili in prevendita online sulla piattaforma Musei Italiani o sul posto prima dello spettacolo).

Nella stessa serata di sabato primo agosto, al Parco archeologico di Cosa, alle 19.00 prenderà invece il via la XV edizione del Teatro nel Bicchiere Festival, con lo spettacolo “De li angeli che non furon ribelli nè fur fedeli a Dio”, tratto dal III Canto dell’Inferno di Dante (voci e atmosfere sonore di Valentina Sciurti, Caterina Palazzi al contrabbasso). Un’occasione imperdibile per entrare nell’immaginario dantesco, attraverso momenti lirici e sonorità ipnotiche.

Domenica 2 agosto ritorna, come ogni prima domenica del mese, l’appuntamento in tutti i siti dei Parchi archeologici della Maremma, con la “Domenica al Museo”, la speciale iniziativa del Ministero della cultura che prevede l’ingresso gratuito negli Istituti e nei luoghi della cultura statali.

Sempre domenica 2 agosto continua, questa volta al Parco archeologico di Roselle, alle 21.00, la XV edizione del Teatro nel Bicchiere Festival, che porta in scena “Amleto al buio” (di e con Roberto Latini, musiche di Gianluca Misiti): uno spettacolo immersivo in cuffia, che punta al cuore dell’ascolto, trasformandolo in un rito condiviso.

Anche al Parco archeologico di Vetulonia, domenica 2 agosto, alle 19.00, serata speciale alla Tomba della Pietrera, grazie allo spettacolo teatrale “Notizie dal mondo scomparso. La poesia etrusca di ieri e di oggi”, a cura dell’associazione culturale Polis 2001.

Lunedì 3 e martedì 4 agosto, nello spazio suggestivo dell’anfiteatro romano del Parco archeologico di Roselle, avrà inizio alle 21.00 la prima edizione del Festival del teatro antico di Roselle, ideato e curato dalla compagnia Confine Zero, che in queste prime due serate inaugurerà la sua ricca stagione con la commedia “Rane” da Aristofane (regia di Guido Targetti, drammaturgia di Francesco Tozzi, con Caterina Rossi, Guido Targetti, Francesco Tozzi).

Il Festival del teatro antico di Roselle continuerà poi la sera successiva mercoledì 5 agosto, alle 21.00, nello stesso anfiteatro, con la “Medea” di Euripide, portata in scena dal Teatro Belli di Antonio Salines (traduzione di Filippo Amoroso, adattamento e regia Carlo Emilio Lerici, con Edoardo Siravo, Francesca Bianco, Gabriella Casali): una rilettura essenziale e intensa della celebre tragedia, in cui la protagonista incarna una radicalità che continua a interrogare il presente.

Giovedì 6 agosto, sempre nell’ambito del Festival del teatro antico di Roselle, la compagnia Confine Zero ci aspetta alle 18.00 al Parco archeologico di Roselle per l’originale escape room teatrale dal titolo “Il tesoro di Roselle” (regia Guido Targetti, drammaturgia Francesco Tozzi, con Paolo Banfi, Caterina Rossi, Guido Targetti, Francesco Tozzi). Un’esperienza ludico-teatrale ambientata nell’antica città per guidare il pubblico di grandi e piccoli attraverso le diverse epoche storiche del sito.

Ed è ancora il Festival del teatro antico di Roselle ad animare la sera di venerdì 7 agosto, nello stesso Parco archeologico, alle 21.00, questa volta con la commedia musicale “Odisseo superstar” del Collettivo Van Verso altre narrazioni (testo e regia Collettivo Van, con Andrea Di Falco, Gabriele Manfredi, Andrea Pacelli, Gabriele Rametta, Pierantonio Savo Valente). Una riscrittura ironica e musicale del mito di Ulisse, che alterna leggerezza e profondità, canto e parola.

Chiude questa prima parentesi del Festival del teatro antico di Roselle, sabato 8 agosto, alle 21.00, lo spettacolo danza – teatro “Del labirinto” e altre storie, di Mda Produzioni (drammaturgia Aurelio Gatti e Diego Sommaripa, regia e coreografia Aurelio Gatti), che si ispira ai miti cretesi e alla figura del labirinto, per attraversare il tema dello smarrimento come condizione necessaria alla conoscenza.

Nella stessa serata di sabato 8 agosto, alle 18.30, al Parco archeologico di Cosa, si terrà invece lo spettacolo teatrale “Donne legate da un filo rosso”, a cura dell’associazione culturale Polis 2001: un excursus fra le più celebri protagoniste della mitologia e della letteratura classiche, tra cui Arianna, Cassandra, Penelope.

Domenica 9 agosto il Parco archeologico di Roselle sarà la sede dell’originalissima iniziativa itinerante intitolata “Archeobuoimetria partecipativa”: un percorso tra siti archeologici e illuminazione moderna per imparare a usare la luce in modo più interattivo e consapevole. Il progetto prevede due visite accompagnate al Parco archeologico, a cura del personale del Ministero della Cultura, alle 19.30 e alle 21.00, intervallate da interventi di buiometria.

Lunedì 10 agosto doppio appuntamento ai Parchi archeologici della Maremma per aspettare tutti con il naso all’insù la celebre notte di San Lorenzo. Il Parco archeologico di Cosa vi accoglierà infatti con “La notte delle stelle”, un evento, realizzato in collaborazione con Asd Polisportiva Orbetello Scalo, Casa del Ciclo di Orbetello e patrocinato dal Comune di Orbetello, che prevede l’apertura straordinaria del Parco dalle 19.00 alle 23.00. In programma una visita accompagnata all’area archeologica, a cura del personale del Ministero della cultura, fino alle 20.30, seguita da una sosta ristoro e dall’osservazione delle stelle con i telescopi dall’alto dell’Acropoli, a partire dalle 21.30.

Sempre il 10 agosto ritorna invece al Parco archeologico di Roselle, a partire dalle 20.00, la serata speciale, record di presenze lo scorso anno, intitolata “Archeologia sotto le stelle”, realizzata in collaborazione con Amsa – Osservatorio astronomico comunale di Roselle. L’iniziativa, patrocinata da Inaf (Istituto nazionale di astrofisica), SAIt (Società astronomica italiana) e Sisfa (Società italiana degli storici della fisica e dell’astronomia) comincerà con una visita accompagnata all’area archeologica a cura del personale del Ministero della cultura e proseguirà con la narrazione da parte di Nazario Montuori, responsabile della stazione Prisma ITTO09 dell’osservatorio astronomico di Roselle, della storia delle stelle cadenti, dai tempi del mito e delle leggende sino ai nostri giorni con la scienza moderna, per concludersi infine con l’osservazione e l’illustrazione della volta celeste con i telescopi.

Martedì 11 agosto riparte alla grande la programmazione del Festival del teatro antico di Roselle, alle 18.00, all’anfiteatro romano del Parco, con “C’era una volta” Carlo Fruttero, uno spettacolo itinerante site – specific, ideato dalla compagnia Confine Zero (regia Guido Targetti, drammaturgia Francesco Tozzi, con Caterina Rossi, Guido Targetti, Francesco Tozzi). Un percorso teatrale dedicato al grande scrittore nel centenario della sua nascita, attraverso parole, frammenti letterari e racconti, concepito come una camminata attraverso l’area archeologica.

Il giorno successivo, mercoledì 12 agosto, la società cooperativa culturale sociale Palermo del Teatro Agricantus metterà in scena, alle 21.00, al Parco archeologico di Roselle, nell’ambito del Festival del teatro antico, “Ulisse racconta Ulisse” (di Beatrice Monroy e Sergio Vespertino, con Sergio Vespertino, musiche di Gabriele Lo Mont), uno spettacolo che trasforma il mito dell’Odissea in una meditazione sull’identità, sul trauma della guerra e sulla necessità di dare forma al ricordo per poter ripartire.

Giovedì 13 agosto il Festival del teatro antico di Roselle vi dà appuntamento al Parco archeologico, alle 21.00, con “Donne di guerra”, del Teatro Manzoni di Roma, tratto dalle “Troiane” di Euripide (regia di Silvio Giordani, drammaturgia di Marina Pizzi, con Caterina Costantini e Marco Blanchi): un dialogo immaginario e potentissimo tra una madre e la dea Eris, personificazione della guerra e della discordia.

La serata conclusiva del Festival del teatro antico di Roselle si affida invece, venerdì 14 agosto, alle 21.00, alla commedia “Nuvole”, interpretazione della celebre opera di Aristofane, a cura della compagnia Confine Zero (regia Guido Targetti, drammaturgia Francesco Tozzi, con Eleonora Guelfi, Giorgia Lunghi, Caterina Rossi, Guido Targetti, Francesco Tozzi). Uno spettacolo che indaga il rapporto tra educazione, retorica e responsabilità civile, mettendo in discussione, in maniera satirica, l’uso strumentale del sapere.

Sabato 15 agosto è il Parco archeologico di Vetulonia ad attendervi, con una visita davvero speciale, in programma alle 19.00, a cura del personale del Ministero della cultura, che, partendo dalla Tomba della Pietrera, attraverserà tutta la Necropoli fino a spingersi eccezionalmente fino all’area archeologica dei Tumuli Gemelli.

Ed è di nuovo il grande teatro ad animare, nelle serate di domenica 16, martedì 17 e mercoledì 18 agosto il Parco archeologico di Roselle, alle 20.30, con un grande classico come “Giulio Cesare”, tratto da William Shakespeare e portato in scena dall’associazione culturale Polis 2001.

La stessa associazione culturale Polis 2001 sarà di nuovo protagonista, venerdì 21 agosto, alle 20.30, al Parco archeologico di Roselle, con un nuovo spettacolo ricco di capolavori letterari tratti, tra gli altri, da Eraclito, Saffo, Omero, Virgilio, Catullo e Orazio, mentre nelle serate di sabato 22, domenica 23 e lunedì 24 si sposterà al Parco archeologico di Cosa per dar vita all’avvincente “Gaius Julius Caesar, Genio Creatore di Roma”.

Venerdì 28 agosto torna in calendario “ArcheOrchestra”, la rassegna musicale nata dalla collaborazione dei Parchi archeologici della Maremma con l’Orchestra sinfonica Città di Grosseto e il sostegno del Ministero della cultura. Alle 21.15 il concerto in programma al Parco archeologico di Roselle vedrà esibirsi l’Orchestra toscana classica in “Una notte a Broadway – Tributo ai musical” (Giuseppe Lanzetta, direttore; Neri Nencini, arrangiamenti), evento preceduto alle 20.00 dalla visita accompagnata all’area archeologica a cura del personale del Ministero della cultura, compresa nel prezzo del biglietto (15 euro, posti unici a sedere non numerati, fino ad esaurimento: 150 posti disponibili, acquistabili in prevendita online sulla piattaforma Musei Italiani o sul posto prima dello spettacolo).

Concludono infine il ricco programma del mese le aperture straordinarie previste al Parco archeologico di Vetulonia (Tomba della Pietrera), venerdì 28 agosto fino alle 21.00, e dei Parchi archeologici di Cosa e di Vetulonia, entrambi aperti eccezionalmente lunedì 31 agosto, dalle 10.00 alle 13.00.

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