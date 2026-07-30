Caporalato, il Pd: “Modello Toscana sostituisce l’inerzia del Governo”

“Il ‘Codice Etico Agricoltura‘ firmato a Grosseto e Siena è una risposta concreta contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo. Vogliamo ringraziare le Prefetture, la Regione Toscana, le Province, le forze dell’ordine, le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria che hanno costruito un’alleanza istituzionale capace di trasformare la legalità in azioni e strumenti operativi. È questo il modo giusto di sostenere il lavoro agricolo sano e le imprese oneste”: riporta una nota del deputato Dem Marco Simiani, del segretario provinciale Giacomo Termine e del responsabile Lavoro del Pd di Grosseto Federico Catocci.

“Ancora una volta è la Toscana a indicare la strada, mentre il Governo continua a rincorrere le emergenze senza una strategia all’altezza. La tutela dei lavoratori, il contrasto allo sfruttamento e la difesa della concorrenza leale richiedono una presenza costante dello Stato, non interventi episodici. Da Grosseto e Siena arriva un modello che merita di essere esteso a livello nazionale”: concludono i tre esponenti del Pd.