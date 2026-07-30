Pizza Bit Competition: conclusa la terza semifinale del contest

Follonica (Gr) – Si è conclusa con grande partecipazione la terza semifinale della Pizza Bit Competition, il contest nazionale promosso e organizzato da Molino Dallagiovanna, che porta una competizione professionale dedicata alla pizza direttamente sulla spiaggia. La cornice del Marula – Bagno Golfo di Follonica ha ospitato una giornata all’insegna della tecnica, della creatività e della convivialità, trasformando il litorale in un palcoscenico dedicato all’eccellenza della pizza contemporanea.

Protagonisti della sfida sono stati i pizzaioli qualificati attraverso le selezioni regionali, chiamati a realizzare una pizza utilizzando Blackery, l’innovativa miscela firmata Molino Dallagiovanna, interpretandone al meglio caratteristiche e potenzialità.

Al termine della competizione, la giuria tecnica ha decretato i tre pizzaioli che accederanno alla finalissima, in programma a settembre presso la sede di Molino Dallagiovanna a Gragnano Trebbiense (PC), dove verrà proclamato il nuovo Dallagiovanna Pizza Ambassador.

A conquistare il passaggio del turno sono stati:

Francesco Barcaro, con la pizza Pasto del Cavaliere;

Luca Caimmi, con la pizza Infierno;

Antonio Del Galdo, con la pizza A Maurizio.

A valutare le creazioni in gara è stata una giuria composta da professionisti del settore, giornalisti ed esperti del mondo della pizza e della gastronomia, chiamati a giudicare tecnica, gusto, creatività e interpretazione dell’impasto Blackery.

La giornata si è trasformata in un vero momento di incontro e condivisione aperto al pubblico, grazie all’animazione di RDS 100% Grandi Successi e alla partecipazione di Andrea Mainardi e Daniele Persegani, che hanno coinvolto i presenti rendendo la Pizza Bit Competition non solo una competizione di alto livello, ma anche un’occasione di spettacolo, intrattenimento e valorizzazione della cultura della pizza.

Con la tappa di Follonica si conclude il ciclo delle semifinali della Pizza Bit Competition, che ha attraversato l’Italia coinvolgendo alcuni tra i più interessanti professionisti del settore. L’appuntamento è ora con la finalissima di settembre, che riunirà i migliori pizzaioli emersi dalle selezioni regionali per l’ultimo atto della competizione.