Approvato primo Piano faunistico venatorio regionale. Giani: “Strumento di equilibrio”

La Toscana si dota del suo primo Piano faunistico venatorio regionale per la gestione del territorio e della fauna selvatica. Un documento che supera definitivamente l’era delle competenze provinciali e del regime di proroghe in deroga che proseguiva dal 2015. A definire il senso dell’atto è il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani che sintetizza il testo definendolo “il Piano dell’equilibrio”.

“La Toscana è una regione di 22.900 chilometri quadrati con 3,6 milioni di abitanti – ha detto il presidente Giani -, un’estensione pari alla Lombardia, ma con un terzo della sua popolazione e con la superficie boschiva più ampia d’Italia. In un territorio così ricco di risorse naturali e con una presenza antropica diffusa, definire regole chiare è un passo fondamentale, anche più importante di quanto possa esserlo in realtà maggiormente urbanizzate. Per questo motivo il Piano nasce con l’intento di trovare una sintesi virtuosa fra le tre componenti centrali della comunità locale: agricoltori, cacciatori e ambientalisti, tutte accomunate da un profondo legame e rispetto per l’ambiente”.

Entrando nel dettaglio delle categorie coinvolte, il presidente ha ricordato il valore strategico degli agricoltori: “Attribuiamo loro un ruolo primario per riportare i giovani e le donne alla terra in condizioni di sicurezza economica e operativa”.

Per quanto riguarda i cacciatori, passati da oltre 200mila agli attuali 60mila, Giani ne ha difeso la funzione: “La loro presenza è indispensabile per garantire la biodiversità, il contenimento delle emergenze e l’equilibrio ecologico: senza di loro ci troveremmo di fronte a uno squilibrio dai danni gravissimi”.

Infine, il presidente ha richiamato il valore del mondo ecologista: “Dobbiamo sostenere le associazioni ambientaliste autentiche, che sono custodi ideali del paesaggio contro inquinamento e declassamento del territorio”.

Giani ha poi sottolineato l’importanza del percorso istituzionale che ha condotto all’approvazione finale: “Questo è il primo Piano faunistico approvato direttamente dall’Ente regionale a ben 11 anni dal superamento dei singoli strumenti provinciali, un fatto importantissimo che rappresenta un modello operativo per l’intero Paese”.

Ringraziando i presidenti delle commissioni, i consiglieri di ogni schieramento per il lavoro di mediazione sugli emendamenti e il personale degli uffici regionali, Giani ha ribadito l’importanza di procedere senza esitazioni: “Non potevamo rinviare ancora, dovevamo cogliere l’occasione e votare subito per dare risposte immediate e concrete a tutte le sfide che interessano la Toscana”.

Bai: “Piano rappresenta conquista per la gestione del nostro territorio”

“In Consiglio regionale abbiamo approvato oggi un documento di straordinaria complessità e importanza per la nostra regione: il nuovo Piano faunistico venatorio – scrive sul suo profilo Facebook la consigliera Lidia Bai -. Non si tratta solo di un regolamento, ma di una sintesi necessaria tra tre mondi che devono poter dialogare: l’ambiente, l’agricoltura e la caccia”.

“Ecco i punti chiave – sottolinea la Bai -, un documento uniforme: finalmente diamo alla Toscana una norma omogenea per tutto il territorio regionale, superando la frammentazione del passato. Tutela della biodiversità: il piano mette al centro la difesa dell’ambiente, dei parchi e delle aree protette rispondendo a una sensibilità ecologica ormai globale. Sostegno all’agricoltura: abbiamo ascoltato le istanze degli agricoltori, che oggi si trovano a fronteggiare sfide enormi come il cambiamento climatico e l’impatto della fauna selvatica. La caccia come presidio: in Toscana la caccia è tradizione e cultura, ma è anche un fondamentale presidio del territorio. Come ex sindaco, so bene quanto sia prezioso l’intervento dei cacciatori per la conoscenza dei luoghi e la rapidità d’azione nelle emergenze. Risposte per ogni territorio: dalle aree urbane, dove la fauna selvatica crea nuove criticità, alle aree interne, dove caccia e agricoltura sono fonti di reddito essenziali, questo piano cerca soluzioni concrete per ogni specificità toscana”.

“Il risultato è frutto di un grande lavoro di ascolto e anche di passi indietro per trovare un necessario punto d’incontro – conclude la consigliera del Partito Democratico – , un Piano che rappresenta una conquista per la gestione del nostro straordinario territorio”.