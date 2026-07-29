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Via della Serenissima: approvato il progetto per l’adeguamento della viabilità al Misericordia

L'intervento fa parte di un finanziamento che la Regione Toscana ha affidato alla Asl con il Comune di Grosseto come soggetto attuatore

di Redazione
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Grosseto. Il Comune di Grosseto ha approvato il progetto esecutivo per l’intervento di adeguamento di via della Serenissima, opera inserita nel più ampio programma di ampliamento e riorganizzazione dell’ospedale Misericordia.

L’intervento fa parte di un finanziamento che la Regione Toscana ha affidato alla Asl con il Comune di Grosseto come soggetto attuatore, il quale ha visto già un primo intervento risalente al 2023 con la realizzazione di uno svincolo su via Senese, di fronte all’ospedale Misericordia.

I lavori

Il progetto complessivo dal valore di circa 1.2 milioni di euro è redatto, approvato e che sarà anche eseguito dal Comune di Grosseto, prevede la realizzazione delle opere necessarie a migliorare la viabilità e l’accessibilità dell’area ospedaliera, contribuendo a rendere più efficiente e sicuro il sistema di accesso al presidio sanitario e la stessa via Serenissima andando a completare il rinnovamento dell’intero sistema viario circostante.

«Con l’approvazione del progetto esecutivo – hanno sottolineato il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, e l’assessore ai lavori pubblici, Riccardo Ginanneschicompiamo un passo concreto verso la realizzazione di un intervento strategico per la città e per il nostro ospedale. L’adeguamento di via della Serenissima consentirà di migliorare la viabilità, la sicurezza e l’accessibilità al presidio ospedaliero Misericordia, accompagnando il percorso di ampliamento e riorganizzazione della struttura sanitaria. Si tratta di un’opera attesa e fondamentale, che permetterà di rendere più funzionale uno dei principali punti di accesso all’ospedale, a beneficio dei cittadini, degli utenti e degli operatori sanitari».

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