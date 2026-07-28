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Al via “Semprock 2.0”: torna il festival più ribelle della Maremma

Il programma della rassegna

di Redazione
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Semproniano (Grosseto). “Semprock 2.0”, festival dedicato alla musica rock, torna con le sue note ribelli ad animare il borgo di Semproniano.

La seconda edizione, dopo l’esordio dello scorso anno, andrà in scena dal 31 luglio al 2 agosto nella cornice del parco pubblico del paese. Un laboratorio di scouting per band emergenti, ma anche un palcoscenico di nicchia in grado di attrarre gruppi già affermati.

Il festival, infatti, rinnova e raccoglie la storica eredità delle primissime edizioni del 2005 del 2007, confermando il proprio ruolo all’interno del vivace panorama musicale indipendente della provincia di Grosseto.

Il programma

Ricchissimo il programma di performance musicali, che parte venerdì 31 luglio dalle 19.00 con gli Scirocco, i Freekalture, gli Joanna, i Rage against the mountain.

Seguiranno, sabato primo agosto, le note degli Eyestone, dei Sys Ex, de La Piena e dei Pegs.

Non solo musica. Accanto, infatti, al programma di live music e performance artistiche sono previsti laboratori sociali, giochi per adulti e bambini, talk ed interviste.

Spazio anche alle eccellenze enogastronomiche del territorio con la presenza di stand in grado di soddisfare tutte le sensibilità alimentari.

Per gli organizzatori il festival mira a configurarsi non solo come evento musicale, ma anche e soprattutto come spazio di aggregazione in grado di favorire le relazioni e la partecipazione attiva attraverso la musica come linguaggio universale.

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