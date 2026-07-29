Dilettando con Avis arriva al campeggio Principina: puntata dedicata a Alessandra Paciarotti

Grosseto. Prosegue il viaggio della ventitreesima edizione di Dilettando con Avis che, dopo il successo delle precedenti serate, giovedì 30 luglio, alle 21, approda nella cornice del campeggio Principina a Principina a Mare per una nuova serata all’insegna dello spettacolo, del talento e della solidarietà.

L’evento, organizzato da Sistema Srl con il coordinamento di Laila Sabadini, vedrà salire sul palco artisti di ogni età e disciplina, pronti a conquistare pubblico e giuria. La serata sarà impreziosita dall’assegnazione del premio intitolato alla memoria della stimata imprenditrice marinese Alessandra Paciarotti, figura molto conosciuta e apprezzata per le sue qualità umane, il suo spirito imprenditoriale e il profondo amore per il territorio.

A condurre la manifestazione sarà, come sempre, Carlo Sestini, affiancato dalle immancabili incursioni comiche di Paco Perillo e dalla collaborazione di Francesca Magdalena Giorgi, in una serata che alternerà momenti di spettacolo a quelli dedicati alla sensibilizzazione sulla donazione del sangue e del plasma, cuore del progetto realizzato insieme ad Avis e sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

Molto attesa l’esibizione dell’ospite, Mirko Fabbreschi, autore delle sigle dei più importanti cartoni animati.

“Ogni tappa di Dilettando – sottolinea Carlo Sestini – è diversa dalle altre perché ogni luogo riesce a trasmettere emozioni proprie. Tornare al Campeggio Principina significa portare il nostro messaggio di solidarietà in una realtà che da sempre dimostra grande attenzione al territorio e al sociale. Sarà una serata ricca di talento, divertimento e, soprattutto, di quel clima familiare che rappresenta l’anima della nostra trasmissione.”

Soddisfazione viene espressa anche dall’organizzatrice Laila Sabadini, che insieme a Sistema Srl ha voluto fortemente ospitare l’evento. “Per noi – afferma la Sabadini – è un onore accogliere Dilettando con Avis al campeggio Principina, come facciamo ormai da 4 anni. Questa manifestazione riesce a unire spettacolo, promozione del territorio e solidarietà in un’unica grande serata. Siamo certi che il pubblico saprà apprezzare la qualità delle esibizioni e il messaggio sociale che accompagna ogni appuntamento.”

I concorrenti

Il cast dei concorrenti promette una serata ricca di emozioni. Sul palco saliranno il piccolo cantante Ethan Ciacci, il trascinante Franco Mugnai con il suo repertorio di barzellette, la cantante follonichese Bianca Boldrini, il gruppo di danza moderna e contemporanea Next Gen, la cantante Fiamma Biagioni, la brillante caratterista Rosy Dam, il cantante Leonardo Pinzuti, il gruppo di ginnastica artistica Artistic Waves, il cantante Paolo Scotto e la giovanissima promessa del canto Swamy De Felice.

Anche questa quinta tappa confermerà la formula vincente che da ventitré anni accompagna Dilettando con Avis, ossia quella di offrire una prestigiosa vetrina agli artisti dilettanti e, allo stesso tempo, diffondere la cultura della donazione di sangue e plasma, ricordando come un piccolo gesto possa davvero salvare una vita. Una serata che si preannuncia intensa e coinvolgente con un pensiero speciale rivolto ad Alessandra Paciarotti, il cui ricordo continuerà a vivere anche attraverso questo prestigioso riconoscimento.

Ricordiamo che quest’anno, grazie agli accordi siglati, Dilettando sarà visibile anche su Novawebtv, Teleclub Italia, Tva Campania, Teatro Tv, Italia On Line, Ran Tv, Cagliari Live Tv e a tutte le altre emittenti che hanno scelto di trasmettere tutti gli eventi della stagione.