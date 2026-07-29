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Ondata di calore: Comune e Croce Rossa si prendono cura degli anziani

Al via l'iniziativa del Comune di Capalbio e della Croce Rossa Italiana locale volta ad aiutare le categorie più fragili durante la canicola

di Redazione
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Grosseto. Tutto pronto per l’iniziativa del Comune di Capalbio e della Croce Rossa Italiana locale volta ad aiutare le categorie più fragili durante la torrida ondata di caldo che nei prossimi giorni investirà la Maremma.

Un’impennata per la colonnina di mercurio eccezionale, anche se ormai gli effetti legati al cambiamento climatico rendono eventi di questo genere sempre più frequenti.

“Siamo di fronte a un periodo estremamente complicato, se non pericoloso – commenta il sindaco di Capalbio Gianfranco Chelini –. In quest’ottica la nostra amministrazione, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana locale, ha voluto promuovere un’iniziativa destinata a tutelare una delle categorie più vulnerabili, ovvero gli anziani over 80 che abitano da soli. I volontari della Cri, nei prossimi dieci giorni, si occuperanno di raggiungere gli anziani nelle loro abitazioni per accertarsi che non necessitino di assistenza e per ricordare quali comportamenti tenere durante questo periodo di alte temperature”.

Non basta dunque ribadire di bere tanta acqua, mangiare frutta e verdura e non uscire nelle ore più calde. L’amministrazione comunale e la Croce Rossa Italiana – Comitato di Capalbio vogliono accertarsi che le persone più fragili e gli over 80 stiano bene e che non necessitino di acqua, alimenti o farmaci. “Momenti complicati come questo meritano risposte decise – prosegue il sindaco Chelini -. Come amministrazione abbiamo il dovere di tutelare le categorie più fragili, di non lasciare gli anziani soli con il rischio che possano trovarsi in difficoltà”.

I volontari della Croce Rossa Italiana saranno riconoscibili per la loro divisa e per i mezzi con i quali si recheranno nei pressi delle abitazioni.

“Siamo felici di poter contribuire a questa iniziativa che noi riteniamo assolutamente importante – dichiara Gino Trabucco, presidente del comitato locale della Croce Rossa Italiana -. Invitiamo i cittadini a contattarci per segnalare eventuali esigenze, come la consegna dell’acqua, della spesa o dei farmaci. È chiaro che in caso di necessità mediche è fondamentale contattare il proprio medico di fiducia”.

Per maggiori informazioni sul servizio o per segnalare persone che necessitano di aiuto è possibile chiamare la Croce Rossa Italiana – Comitato di Capalbio al numero 0564.890411.

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