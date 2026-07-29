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Il Comune aderisce alla definizione agevolata: sconti su interessi e sanzioni per i debiti

di Redazione
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Grosseto. L’amministrazione comunale ha aderito alla definizione agevolata dei debiti affidati all’Agenzia delle Entrate e Riscossione, offrendo una concreta opportunità a chi desidera regolarizzare la propria condizione.

Sarà dunque possibile estinguere i debiti nei confronti del Comune di Grosseto pagando la quota capitale e stornando gli interessi e le sanzioni che quindi non saranno più dovute.

La misura riguarda tutti i carichi affidati dal  primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 e si riferisce non solo ai tributi locali, ma anche a sanzioni della Polizia Municipale, a rette dell’asilo nido o alla mensa scolastica, così come ad entrate di tipo patrimoniale.

A partire dal 15 ottobre 2026 sarà possibile verificare sull’area personale del sito dell’Agenzia delle Entrate e Riscossione i propri debiti definibili. La quota ricalcolata e quindi decurtata dagli interessi e dalle sanzioni potrà essere pagata in una rata unica entro il 31 marzo 2027, oppure rateizzata fino a 54 rate. La domanda potrà essere presentata anche con l’aiuto del proprio consulente fiscale di fiducia dal 16 ottobre 2026 fino al 15 dicembre 2026. Si ricorda che il mancato pagamento comporta il decadimento del beneficio.

“Questa iniziativa – hanno sottolineato il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, e l’assessore al bilancio, Simona Rusconinasce con un duplice beneficio: da un lato quello di aiutare cittadini e aziende che intendono sanare la propria posizione, alleggerendo il proprio debito degli interessi e delle sanzioni, dall’altro consente al Comune di ridurre contenziosi, recuperare crediti vetusti e migliorare gli equilibri finanziari grazie all’ingresso di nuove risorse. Si tratta di un’opportunità concreta che favorisce la regolarizzazione di posizioni debitorie e rafforza il rapporto di fiducia tra amministrazione e cittadini”.

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