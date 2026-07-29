Luci a Scarlino, il borgo si accende di musica, arte e spettacolo

Scarlino (Gr) – Venerdì 31 luglio torna a Scarlino “Luci a Scarlino“, la manifestazione organizzata dalla Pro Scarlino in collaborazione con LEG Live Emotion Group e con il patrocinio e il contributo del Comune di Scarlino, pronta a trasformare il centro storico in un percorso di musica, arte, luci ed emozioni. Dopo il successo della prima edizione, l’evento animerà nuovamente il borgo medievale con concerti, installazioni artistiche e proposte enogastronomiche, offrendo a cittadini e visitatori una serata all’insegna della bellezza e della condivisione.

Il programma prenderà il via alle 20 in via Roma con i Bellissimi Live, proseguirà alle 21 in piazza Garibaldi con Baldini Tosi & Open Orchestra, mentre alle 21.30 in piazza della Stella sarà protagonista la suggestiva installazione della Grande Luna, simbolo dell’intera manifestazione. Gran finale alle 22.30 alla Rocca Pisana con la musica dei Souvenir 2000. Per tutta la serata sarà inoltre presente l’area food “Sapore di mare” aperta dalle ore 19. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.

«”Luci a Scarlino” è diventato in poco tempo uno degli appuntamenti più attesi della nostra estate – dichiara il sindaco Francesca Travison –. È una manifestazione che valorizza il nostro centro storico e lo rende ancora più vivo e attrattivo, grazie alla collaborazione tra Comune, associazioni e realtà del territorio. Invitiamo cittadini e turisti a partecipare e a vivere una serata speciale nel cuore del nostro borgo».

«Anche quest’anno abbiamo lavorato con entusiasmo per offrire un evento capace di emozionare – aggiunge la consigliera comunale Cecilia Bernardi –. Musica, installazioni artistiche e spettacoli accompagneranno il pubblico lungo un percorso che esalta gli scorci più belli di Scarlino. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione di questa seconda edizione, che rappresenta un’importante occasione di promozione del territorio e di aggregazione».

Per consentire lo svolgimento della manifestazione in condizioni di sicurezza, dalle ore 7 di venerdì 31 luglio fino alle ore 2 di sabato 1 agosto, e comunque fino al termine delle operazioni di smontaggio delle strutture, sarà in vigore il divieto di transito e di sosta in via Roma (dall’incrocio con via Flavio Agresti), via IV Novembre, piazza Garibaldi, via Citerni e piazza del Mercato. Sarà inoltre istituito il senso unico lungo la strada panoramica in direzione dal centro verso la Rocca Pisana.

Per agevolare l’afflusso al centro storico sarà attivo anche il servizio navetta gratuito, operativo dalle 18 alle 2, con partenza dal ristorante Da Balbo e fermate a La Valle, 167, Oasi Maremma, Fontino, Mattatoio, Vallicella e Crocina. Il servizio effettuerà una sosta dalle 21 alle 22, per poi riprendere regolarmente fino al termine della serata.