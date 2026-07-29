“Castiglione racconta”: Romana Petri presenta il suo nuovo romanzo “Distanza di sicurezza”

Castiglione della Pescaia (Grosseto). La grande narrativa contemporanea protagonista a “Castiglione racconta”, la rassegna letteraria estiva ideata e curata dal giornalista Pierfrancesco De Robertis.

L’incontro è in programma sabato primo agosto, alle 19.00, in piazza Orto del Lilli, con Romana Petri, tra le scrittrici italiane più apprezzate e autorevoli.

Nata a Roma, Romana Petri è scrittrice, traduttrice e critica letteraria. Autrice di numerosi romanzi premiati e più volte finalista al Premio Strega, è considerata una delle voci più significative della narrativa italiana contemporanea, capace di raccontare con profondità i sentimenti, le relazioni e le fragilità dell’animo umano.

Nel corso dell’incontro presenterà “Distanza di sicurezza”, pubblicato nel 2026 da Neri Pozza. Il romanzo affronta il delicato tema della separazione e delle sue conseguenze emotive.

A dialogare con l’autrice sarà Gianmarco Lotti, giornalista de la Repubblica.