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Verso le amministrative, Insieme per Grosseto al Centro: “Basta parlare di candidati sindaco”

"E' il momento di parlare di Grosseto"

di Redazione
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Grosseto. Mentre il dibattito politico sembra concentrarsi quasi esclusivamente sulla corsa al candidato sindaco, Insieme per Grosseto al Centro invita tutte le forze politiche a cambiare passo: prima vengono i programmi, poi i nomi: «I cittadini sono stanchi di assistere a discussioni su candidature, equilibri di partito e strategie elettorali. Grosseto ha bisogno di risposte, non di indiscrezioni. Prima di chiedere il consenso, la politica ha il dovere di dire con chiarezza quale città intende costruire».

Per questo il movimento chiede a tutte le coalizioni di confrontarsi pubblicamente sui temi che interessano davvero i grossetani: «Come intendono migliorare la sicurezza, il decoro urbano e la manutenzione dei quartieri? Quali interventi concreti propongono per sostenere famiglie, giovani, imprese, persone con disabilità e il prezioso mondo del volontariato e dell’associazionismo sportivo? Qual è il loro progetto per rafforzare la sanità territoriale, i servizi sociali, creare nuove opportunità di lavoro, migliorare la mobilità e valorizzare l’ambiente. Sono queste le domande alle quali la politica deve rispondere. I cittadini hanno il diritto di conoscere gli impegni concreti di chi si candida a governare la città, non soltanto il nome del candidato».

Insieme per Grosseto al Centro ribadisce che «non parteciperà alla corsa delle indiscrezioni o del “toto-sindaco”, ma continueremo a lavorare per costruire un programma serio, credibile e condiviso, nato dall’ascolto dei cittadini, delle categorie economiche, del mondo dell’associazionismo e del volontariato. Il futuro di Grosseto non si costruisce con gli slogan, né con i personalismi. Si costruisce con idee, competenza, partecipazione e coraggio. Per noi il 2027 non è una sfida tra persone, ma tra visioni di città. E la nostra priorità resta una sola: mettere Grosseto e i suoi cittadini al centro della politica».

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