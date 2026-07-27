Pesca: Galpa Toscana lancia un questionario per favorire il ricambio generazionale

Grosseto. Il Galpa Toscana avvia un’attività di animazione territoriale dedicata al ricambio generazionale nel settore della pesca professionale.

L’obiettivo è raccogliere informazioni e valutare l’effettivo interesse verso la creazione di nuove imprese di pesca nelle aree costiere della Toscana, così da orientare le future misure di sostegno previste dalla Strategia di sviluppo locale nell’ambito del Programma nazionale Feampa 2021-2027.

Per questo è stata avviata una consultazione aperta, rivolta in particolare ai giovani interessati a intraprendere un’attività imprenditoriale nel comparto della pesca. Attraverso un semplice questionario online, il Galpa intende raccogliere elementi utili per comprendere la consistenza del fabbisogno e le principali esigenze del settore.

“La pesca professionale ha bisogno di nuove energie e di nuove competenze – sottolinea il presidente del Galpa Toscana, Marcello Giuntini –. Prima di definire eventuali strumenti di sostegno vogliamo però ascoltare il territorio. Questa consultazione ci permetterà di conoscere il reale interesse verso l’avvio di nuove imprese e di costruire, sulla base dei risultati raccolti, interventi che rispondano concretamente alle necessità delle nostre marinerie e delle comunità costiere”.

Il questionario

L’attività non costituisce una selezione di beneficiari, né comporta l’assegnazione di contributi. I dati raccolti saranno analizzati dal Galpa Toscana per valutare l’opportunità di pubblicare, in una fase successiva, uno specifico bando dedicato alle nuove imprese di pesca. Saranno quindi gli esiti della consultazione a orientare le successive decisioni in merito all’eventuale attivazione della misura, alle risorse da destinare, ai soggetti beneficiari e ai criteri di accesso.

Il Galpa invita enti locali, associazioni di categoria, cooperative della pesca e tutti i soggetti del partenariato a diffondere l’iniziativa, così da raggiungere il maggior numero possibile di persone interessate e ottenere un quadro rappresentativo delle esigenze del comparto.

L’attività si inserisce nel percorso di attuazione della Strategia di sviluppo locale del Galpa Toscana, che continua a sostenere la crescita sostenibile della pesca e dell’acquacoltura. Ad oggi sono stati pubblicati bandi per oltre 2 milioni di euro, a fronte di una dotazione complessiva superiore ai 4 milioni, destinati a interventi per l’acquacoltura sostenibile, l’innovazione, l’economia circolare, la tutela degli ecosistemi marini, la promozione dei prodotti ittici e la gestione dei rifiuti in mare.

La consultazione e il questionario sono disponibili sul sito istituzionale del Galpa Toscana. I risultati raccolti costituiranno la base conoscitiva per le future azioni a sostegno del comparto ittico regionale.

Ecco il link al form da compilare: https://forms.gle/wyQ12r6RbgAmyLFq9