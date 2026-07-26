“Back to the Party”: un altro incredibile sold out per il Dj Ettore Raso

Grosseto. Un altro incredibile sold out per il dj Ettore Raso, quello che si è tenuto giovedì sera in una nota location a bordo piscina a Grosseto.

Il “Back to the Party” torna sempre a far parlare di sé con numeri da capogiro.

Ettore Raso Dj è l’organizzatore dell’evento “Back to the Party”, che ormai si conferma il vero punto di riferimento dei dinner Show in Maremma,

“La costanza, la professionalità, ma soprattutto l’originalità sono gli ingredienti essenziali che portano i risultati” dichiara Ettore, aggiungendo a tal proposito in riferimento all ultimo evento: “Ho scelto un giovedì difficile nel pieno dell’estate, lontano dalla costa, con tante altre alternative, per una scommessa in città, volendo dare un chiaro segnale di divertimento a Grosseto anche durante questa stagione”.

Ettore ha una cura maniacale dei dettagli: “Amo disegnare ogni evento come fosse un pezzo unico – spiega -, l’attenzione nei dettagli sicuramente fa la differenza, ma non basta. Devo ringraziare unicamente due aspetti fondamentali: òa passione è l’esperienza da oltre trent’anni in questo settore”.

Ettore Raso è un dj con oltre 30 anni di esperienza, quindi ricordiamo un po’ il tuo trascorso: “Nasco come giovanissimo batterista jazz, poi c’è stato il mio cambio totale come dj House agli inizi degli anni ’90, continuando per tutto il decennio con musica alternativa, dove proponevo Tribal House e Progressive, poi la moda cambia e se vuoi lavorare devi stare al passo – sottolinea -. Non escludo un possibile ritorno sulla scena musicale. In passato mi si è presentata l’occasione di far parte della gestione delle famose discoteche Four Roses e Black Sun negli anni 2000, maturando così esperienza, quindi, anche come organizzatore”.

Ettore dà uno sguardo anche ai programmi futuri: “Avvalendomi sempre di amici e collaboratori, con il mio supporto alla direzione artistica, ricordo quest’inverno all’Eden, tra le mie folli costruttive idee ho in realtà in serbo qualche progetto sul territorio, che purtroppo vorrei tanto accennare e fattivamente fare, e, perché no, se mai lo volessero, anche con il supporto delle amministrazioni per dare alla città la mia esperienza, ma al momento per evitare false copie sulle righe di quello che propongo, preferisco no rivelare niente”.

Prossimo evento?: “Forse un altro spettacolo estivo, chissà se ci saranno i presupposti giusti per contenere tali numeri, altrimenti direttamente quest’inverno – termina Raso -. Nel frattempo ho in programma numerosi appuntamenti estivi come dj set nei vari club della zona”.