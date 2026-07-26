Meteo in Maremma: dopo l’allerta arancione, al momento la situazione è sotto controllo

Grosseto. Al momento sono rispettate le previsioni meteo emesse ieri dal Centro funzionale regionale. Durante la notte si sono avute piogge anche intense in ogni parte della regione, ma i fenomeni, a partire dalle prime ore della mattinata di oggi, domenica, sono in attenuazione.

Si registrano precipitazioni nella parte meridionale delle province di Firenze e Pisa con fenomeni in rapido spostamento verso le province di Arezzo, Siena e Grosseto.

Si sono registrati alcuni allagamenti, adesso in via di risoluzione, in alcune aree tra Prato e Firenze come Fucecchio e Castelfiorentino.

Gli eventi potranno provocare possibili dissesti geomorfologici (frane), anche se al momento non si segnalano particolari movimenti.

Il cielo permane perturbato con rovesci e temporali in estensione in mattinata dalle zone centro settentrionali a gran parte della regione. Maggiore variabilità dalla tarda mattinata, con fenomeni più sparsi e intermittenti. In serata è previsto un ulteriore miglioramento.

I venti si mantengono moderati e meridionali in rotazione a ovest. Le temperatura sono in sensibile calo. I mari sono mossi e temporaneamente molto mossi fino alle prime ore del mattino nei settori meridionali.

Per domani, lunedì 27, il meteo si manterrà ancora instabile con possibili rovesci sulla costa fino alle prime ore del mattino e nel pomeriggio sui rilievi appenninici.

Per ciò che riguarda le temperature. le minime saranno stazionarie o in locale aumento, mentre le massime in aumento soprattutto nell’interno, ma con valori nella norma (e punte di 30-32°C).

I mari saranno mossi, temporaneamente molto mossi fino alla mattina sui settori settentrionali.