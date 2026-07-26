“Amiche”: il libro presentato al Centro Studi

Porto Santo Stefano (Grosseto). L’amicizia tra donne che si evolve nel corso di un secolo, dal 1926 ad oggi.

E’ il filo conduttore del libro “Amiche”, che verrà presentato sabato primo agosto, alle 21, nello spazio all’aperto del Centro Studi Don Pietro Fanciulli a Porto Santo Stefano.

Il libro

Undici coppie di donne che hanno segnato il nostro Paese nei campi più disparati, le cui storie sono però unite da un “filo rosso”, come scrive nell’introduzione Dacia Maraini. Che precisa: “Non è solo genere. E’ la forza della relazione tra donne come spazio di libertà e verità. Non sempre pacificata, spesso dolorosa, ma sempre viva”.

Ogni coppia di amiche è un capitolo di questa evoluzione: dalle prime battaglie femministe alle voci che hanno scosso la cultura e la politica, dal mondo dell’arte alla letteratura, dallo spettacolo all’editoria. Grazia Deledda e Biancofiore, Maria Montessori e Annie Besant, Ada Gobetti e Bianca Guidetti Serra, Carla Lonzi e Carla Accardi, Elvira Sellerio e Luisa Adorno, Dacia Maraini e Piera degli Esposti, ma anche Fausta Cialente e Sibilla Aleramo, Rossana Rossanda e Luciana Castellina, Gae Aulenti e Rosellina Archinto, Raffaella Carrà e Alessandra De Stefano, Chiara Valerio e Michela Murgia.

Le autrici sono un gruppo di giornaliste e scrittrici nato nel 1992 per iniziativa di Dacia Maraini. Ovvero Di Caro, Di San Marzano, Dossi, Maraini, Porrino, Sabbaddini, Sancii, Serri, Valeri.

All’incontro in via Scarabelli, aperto al pubblico, interverranno Cristiana Di San Marzano, Stefania Porrino e Mirella Serri.

Moderatrice sarà Giulia Giovani.