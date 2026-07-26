“Teatro sotto le stelle”, torna la rassegna itinerante: il programma degli spettacoli

Roccastrada (Grosseto). Quattro serate per altrettante piazze, nel corso delle quali la “Compagnia dell’Anello”, compagnia amatoriale teatrale di Ribolla, porterà in scena la commedia “Quel certo non so che” di Antonella Zucchini. Quattro serate all’insegna del buon umore che contribuiranno ad arricchire l’offerta culturale nei borghi del territorio del Comune di Roccastrada.

La rassegna “Teatro sotto le stelle a Roccastrada”, giunta alla sua terza edizione, è stata finanziata grazie al contributo della Cassa di Risparmio di Firenze.

Il programma

Queste le date degli eventi della rassegna teatrale amatoriale: sabato primo agosto in piazza Roma a Piloni, domenica 2 agosto in largo Don Bailo a Roccastrada, sabato 8 agosto in piazza della Madonna a Montemassi e mercoledì 12 agosto presso la pista polivalente di via Vecchia a Sticciano Scalo.

Gli spettacoli, ad ingresso libero e gratuito, avranno inizio alle 21.15.

A presentare il progetto è l’assessore alla cultura, Emiliano Rabazzi: “Queste quattro serate vanno ad impreziosire un calendario di eventi culturali e di promozione del territorio già estremamente fitto. Grazie alla felice collaborazione con la ‘Compagnia dell’Anello’, porteremo il teatro direttamente nel cuore delle nostre comunità, offrendo un’occasione di intrattenimento e socialità di cui beneficeranno sia i residenti sia i villeggianti che scelgono le nostre frazioni per l’estate”.

Un appuntamento che si rinnova nel segno della continuità e del legame con il territorio, reso possibile anche grazie a un importante sostegno esterno: “Desidero rivolgere un doveroso e sentito ringraziamento alla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze – conclude l’assessore Rabazzi –, una realtà da sempre attenta e sensibile alle tradizioni e alla cultura locale. Il loro prezioso contributo economico è stato fondamentale per consentirci di organizzare questa terza edizione, confermando l’importanza della sinergia tra istituzioni e partner privati per la crescita culturale del nostro comune”.