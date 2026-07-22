“Al mare in sicurezza”: il Comune aderisce alla Giornata della prevenzione dell’annegamento

Orbetello (Grosseto). Il Comune di Orbetello aderisce alla Giornata mondiale della prevenzione dell’annegamento, promossa dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), sostenendo l’iniziativa “Bandiera Blu: al mare in sicurezza”, in programma venerdì 25 luglio, a partire dalle 10.00, presso il Singita Miracle Beach.

L’evento, organizzato con il coinvolgimento di numerose istituzioni e associazioni impegnate nella sicurezza in mare, rappresenta un’importante occasione di sensibilizzazione rivolta a cittadini, famiglie e turisti sui comportamenti corretti da adottare in spiaggia e durante la balneazione.

Il programma dell’evento

Nel corso della mattinata saranno proposte dimostrazioni pratiche di salvataggio e primo soccorso, attività informative e laboratori dedicati ai più piccoli, con l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione e della sicurezza in acqua.

All’iniziativa prenderanno parte, tra gli altri, Guardia Costiera, Croce Rossa Italiana – Comitato Costa d’Argento, Misericordia di Albinia, Vigili del Fuoco, Carabinieri Biodiversità, operatori del salvataggio, associazioni balneari, associazioni di cani da salvataggio, Marevivo e operatori turistici, che metteranno a disposizione competenze ed esperienza per coinvolgere il pubblico in una giornata di formazione e informazione.

«Purtroppo anche quest’anno le cronache nazionali ci stanno restituendo un numero troppo elevato di incidenti e di annegamenti, spesso con conseguenze tragiche. È proprio alla luce di questi episodi che iniziative come questa assumono un valore ancora più importante – dichiara l’assessore alla Protezione Civile e alla sicurezza del Comune di Orbetello, Ivan Poccia –. La prevenzione resta il primo e più efficace strumento per salvare vite umane. Come amministrazione comunale crediamo sia fondamentale promuovere la cultura della sicurezza in mare, soprattutto in un territorio come il nostro che durante la stagione estiva accoglie migliaia di residenti e turisti. Ringrazio tutte le istituzioni, le associazioni e i volontari che hanno collaborato all’organizzazione della giornata: fare rete significa costruire una comunità più consapevole, preparata e capace di prevenire situazioni di rischio. Invito cittadini e visitatori a partecipare numerosi, perché anche una corretta informazione o un comportamento responsabile possono fare la differenza».

Con questa iniziativa il Comune di Orbetello rinnova il proprio impegno nella promozione della sicurezza, della prevenzione e della tutela della vita umana, contribuendo alla diffusione di una maggiore consapevolezza sull’importanza di adottare comportamenti responsabili durante le attività balneari.