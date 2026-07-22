Musica, incontri, libri, memoria: torna la Festa de l’Umanità

Grosseto. Ritorna la Festa de l’Umanità, con l’appuntamento che quest’anno si svolgerà nel centro storico di Grosseto, in piazza san Francesco, tra musica, incontri, libri, memoria e riscoperta del senso di comunità.

Il claim scelto per questa edizione è “L’umanità è bella perché è varia. Nessuno si senta escluso”, un’edizione che simbolicamente avrà inizio alle 18 di venerdì 24 luglio, giornata entrata nei libri di storia per via della seduta del Gran Consiglio del Fascismo che ottantatré anni fa, durante una drammatica riunione notturna convocata a due settimane dallo sbarco alleato in Sicilia, esautorò dal potere Benito Mussolini attraverso l’ordine del giorno presentato dal gerarca Dino Grandi, determinandone la caduta e il successivo arresto ad opera dei Carabinieri reali impegnati dal giuramento di fedeltà a Vittorio Emanuele III.

Alla notizia della fine del regime la famiglia Cervi organizzò nella centrale piazza di Campegine la storica “Pastasciutta antifascista”, distribuita alla popolazione che rientrava dal lavoro nei campi. A quella manifestazione spontanea di gioia e umana solidarietà è dedicata la piazza antifascista della Festa de l’Umanità in programma il prossimo venerdì.

Il programma

In apertura, alle 18, il talk condotto da Luciano Gianluca Calì con Sacha Biazzo, giornalista conosciuto dal grande pubblico attraverso le sue collaborazioni con “Report” e “Fanpage”, autore di importanti inchieste oltreché del libro “The Wise Guy”, che racconta nel dettaglio l’ascesa di Donald Trump ed i suoi controversi rapporti con la mafia italo-americana.

A seguire, a scaldare i cuori del pubblico maremmano sin dal tramonto, la musica ed i brani originali della giovanissima band rivelazione “Smokin’ Amps” (nella foto), già protagonista dell’evento benefico “Grosseto per Gaza” e della serata conclusiva del “Grosseto Music Project”, andato in scena dal vivo sul lungomare del capoluogo maremmano.

Immancabile e assolutamente centrale anche quest’anno l’appuntamento, innovativo ma sempre nel solco della tradizione, con la fresca e speciale “AperiPasta antifascista” in collaborazione con il bistrot “El Barrio”, dedicata come sempre al ricordo dell’altruismo e della profonda umanità testimoniata dalla famiglia Cervi.

Ulteriori informazioni e dettagli sul programma sono disponibili sul sito internet www.lumanita.it/festa e attraverso le pagine social https://www.facebook.com/lumanita.it e https://www.instagram.com/lumanita.it.