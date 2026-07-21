Sanremo Rock: i Kamas rappresentano Grosseto alla finale regionale

Grosseto. Il teatro è quello dell’Hard Rock Cafe di Firenze, un palcoscenico illustre che ospiterà la finale regionale toscana di Sanremo Rock, uno degli appuntamenti più attesi dedicati alla musica rock emergente.

Tra le band selezionate per salire sul palco, nell’appuntamento di venerdì 24 luglio, ci saranno anche i Kamas, storica formazione rock di Grosseto, pronta a rappresentare con orgoglio la città maremmana in una competizione che valorizza la musica originale e la qualità artistica.

La band

Attivi da diversi anni sulla scena musicale indipendente, i Kamas si sono distinti per un percorso coerente e personale, costruito attorno a un rock interamente inedito e caratterizzato da una forte identità sonora. La band ha pubblicato tre album di brani originali, sviluppando negli anni un progetto artistico che affianca alla musica una particolare cura per l’aspetto visivo e concettuale delle proprie opere, rendendo ogni pubblicazione parte di un universo creativo ben definito.

Per questa importante occasione saliranno sul palco i membri fondatori del gruppo, Vincenzo Palermo alla chitarra elettrica e David Galli alla voce, affiancati da Christian Valente al basso e Riccardo Nucci alla batteria, formazione che porterà sul palco tutta l’energia e l’esperienza maturata negli anni di attività live.

Il brano scelto per la competizione sarà “C’è solo da desiderare”, tratto dall’album d’esordio “Oopart”, pubblicato nel 2018. Un pezzo che racchiude perfettamente lo stile dei Kamas: un rock intenso, ricco di personalità e capace di coniugare energia, ricerca musicale e profondità espressiva.

La partecipazione alla finale regionale di Sanremo Rock rappresenta un importante riconoscimento per il percorso della band e un’occasione per portare il nome di Grosseto su un palcoscenico di rilievo nazionale, confermando ancora una volta la vitalità della scena musicale del territorio.

L’appuntamento è quindi fissato per venerdì 24 luglio a partire dalle 21, all’Hard Rock Cafe di Firenze, dove i Kamas cercheranno di conquistare il pubblico e la giuria con il loro rock autentico e originale.