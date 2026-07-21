Anche Castell’Azzara naviga veloce: arriva la fibra a 1 giga per famiglie e Pmi

Grosseto. Prosegue il percorso di innovazione digitale del Comune di Castell’Azzara con il completamento della rete in fibra ottica Ftth (Fiber To The Home) sul territorio comunale. L’infrastruttura consente di portare la connettività ad altissima velocità direttamente all’interno degli edifici.

Grazie all’intervento di Open Fiber in collaborazione con Regione Toscana, sono state connesse 994 unità immobiliari tra abitazioni, aziende, imprese artigianali, attività commerciali e strutture ricettive.

La comunità locale può adesso contare su una rete a banda ultra larga di ultima generazione, in grado di abilitare connessioni Internet fino a oltre 1 Gigabit al secondo, garantendo così una copertura estesa delle reti ultraveloci al territorio.

Fibra ottica Ftth già disponibile: come attivarla

I principali operatori nazionali – insieme ai provider locali – hanno già iniziato a commercializzare i servizi su questa nuova infrastruttura. Gli utenti possono verificare la copertura del proprio indirizzo su openfiber.it e scegliere il gestore con cui attivare l’offerta.

La rete Ftth a Castell’Azzara si estende per circa 38 chilometri e, oltre al centro abitato, raggiunge anche le frazioni Selvena, Querciolaia e Sforzesca. Tra gli edifici pubblici connessi alla fibra ottica ci sono la scuola primaria ‘De Amicis’, il municipio, la biblioteca comunale, la guardia medica, la sede del comitato della Cri, la sede della Pro Loco, il Museo Tac, il centro congressi e il circolo ricreativo comunale, la caserma dei Carabinieri.

Si tratta di un investimento strategico per la digitalizzazione dei territori che non grava sul bilancio del Comune. Nel centro grossetano, Open Fiber ha realizzato l’infrastruttura in fibra ottica nell’ambito Piano Banda Ultra Larga, in un’area dove nessun operatore privato ha voluto investire, consentendo oggi così a tutti di beneficiare di connessioni ultraveloci e performanti.

“Castell’Azzara – dichiara l’assessore regionale al lavoro e all’innovazione digitale Alberto Lenzi – entra a far parte della Toscana diffusa e connessa, un territorio che non si ferma davanti alla marginalità geografica. Qui, come in altre aree dove gli operatori privati non avevano interesse a investire, la Regione ha voluto che si intervenisse, perché il diritto alla connettività non può dipendere dal codice postale. Con quasi mille unità immobiliari raggiunte, dalle abitazioni alle imprese artigianali fino alle strutture ricettive, diamo a questa comunità gli strumenti per continuare ad essere un territorio vivo: smart working, telemedicina, servizi digitali per la pubblica amministrazione e per le azienze. È così che riduciamo davvero il divario tra centro e periferia”.

“Per un comune come il nostro, distante dai grandi centri, – commenta il sindaco Tullio Tenci – la fibra ottica non è un accessorio, ma una condizione essenziale per la vitalità e la coesione sociale del territorio: per le famiglie, per chi lavora da casa, per le nostre attività ricettive e artigianali che oggi possono offrire servizi all’altezza di qualsiasi contesto urbano. Ringraziamo Regione Toscana e Open Fiber per un investimento che cambia concretamente la vita quotidiana di Castell’Azzara e delle sue frazioni”.

“Con la commercializzazione dei servizi sulla rete Ftth di Open Fiber, Castell’Azzara entra a pieno titolo nell’ecosistema della connettività ultraveloce. È un risultato che conferma il valore degli investimenti realizzati insieme alla Regione Toscana per portare infrastrutture digitali avanzate anche nei territori più periferici. Una rete performante significa nuove opportunità per cittadini, imprese e servizi pubblici: dalla telemedicina allo smart working, dall’istruzione digitale alle applicazioni innovative per lo sviluppo del territorio. La nostra missione è garantire pari opportunità di accesso al digitale, contribuendo alla crescita economica e sociale delle comunità locali”, afferma Claudio Cardarelli, Regional Manager Toscana di Open Fiber.

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