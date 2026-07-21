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“Castiglione racconta”: il premio Strega Edoardo Albinati protagonista del secondo appuntamento

L'iniziativa è in programma venerdì 24 luglio

di Redazione
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Castiglione della Pescaia (Grosseto). La nuova rassegna letteraria estiva ideata e curata dal giornalista Pierfrancesco De Robertis, “Castiglione racconta”, vede protagonista dell’appuntamento di venerdì 24 luglio, alle 19.00, in piazza Orto del Lilli, Edoardo Albinati, tra le voci più autorevoli della narrativa italiana contemporanea.

Romano, 70 anni, Albinati è uno degli scrittori più importanti della narrativa italiana contemporanea. Nel 2016 ha vinto il Premio Strega con “La scuola cattolica”, romanzo dal quale è stato tratto l’omonimo film. Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio Viareggio nel 2004. Dal 1994 insegna nel carcere di Rebibbia e, accanto all’attività di scrittore, è autore di sceneggiature.

A Castiglione della Pescaia presenterà il suo ultimo romanzo, ‘I figli dell’istante’ (Rizzoli, 2025), un ampio affresco corale ambientato all’inizio degli anni Ottanta. Attraverso le vicende di famiglie, amicizie, amori e disillusioni, il romanzo esplora le contraddizioni di una generazione e dell’Italia di quel periodo. Più che una trama lineare, il romanzo è una riflessione sul tempo.

A dialogare con l’autore sarà Alessandra Sardoni, giornalista e volto di La7, tra le firme più autorevoli del giornalismo televisivo italiano.

Foto credit Marco Delogu

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