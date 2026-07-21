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Lions Club Grosseto Host protagonista nel Distretto 108LA: due incarichi per Gloria Mazzi e Gianluigi Ferrara

di Redazione
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Grosseto. Due importanti nomine distrettuali confermano il ruolo attivo del Lions Club Grosseto Host all’interno del Distretto Lions 108LA Toscana per l’annata 2026-2027.

Le designazioni sono state ufficializzate durante la tradizionale riunione delle cariche, che si è svolta a Calambrone (Pisa), appuntamento che riunisce i dirigenti e gli officer del Distretto per definire l’organizzazione del nuovo anno lionistico e condividere gli obiettivi di servizio. (Lions Club – Distretto 108La)

Il Lions Club Grosseto Host sarà rappresentato da Gloria Mazzi, nominata referente del concorso musicale europeo Lions e componente del Comitato Eventi, e da Gianluigi Ferrara, che ricoprirà il prestigioso incarico di presidente della Zona M della VI circoscrizione.

Un ruolo di particolare responsabilità, quello affidato a Ferrara, chiamato a coordinare l’attività dei Lions Club della provincia di Grosseto: Lions Club Alta Maremma, Lions Club Grosseto Host, Lions Club Orbetello “I Presidi” e Lions Club Castiglione della Pescaia “Salebrum”. Il presidente di Zona rappresenta il punto di raccordo tra il Distretto e i club del territorio, promuovendo la collaborazione, lo sviluppo dei service e la condivisione di progettualità comuni.

Particolare attenzione sarà rivolta al service distrettuale dell’annata, finalizzato alla raccolta di fondi destinati agli enti che collaborano con il sistema della Protezione civile, attraverso iniziative coordinate tra i diversi club.

Le nuove responsabilità affidate ai due soci confermano il contributo che il Lions Club Grosseto Host continua a offrire alla vita del Distretto 108LA, mettendo a disposizione esperienza, professionalità e capacità organizzative al servizio del territorio e dei valori del lionismo.

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