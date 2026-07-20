“Maremma Archeofilm”: ecco il vincitore dell’edizione 2026

Grosseto. Si è chiusa la V edizione di “Maremma Archeofilm”, dal 16 al 18 luglio al Giardino dell’archeologia di Grosseto.

Il pubblico ha decretato vincitrice la pellicola “Vitrum. Il vetro dei Romani”, una produzione italo-francese, diretta da Marcello Adamo, che conduce il pubblico nelle profondità del Mediterraneo alla scoperta di uno straordinario relitto romano individuato al largo della Corsica.

La tre giorni ha proposto una selezione internazionale di documentari provenienti da Italia, Francia, Cina e Indonesia, accompagnati da incontri con studiosi, esperti e protagonisti del mondo della cultura.

L’iniziativa è stata organizzata da Firenze Archeofilm, Archeologia Viva (Giunti Editore), Associazione M.Arte, Museo archeologico e d’arte della Maremma e Comune di Grosseto, con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Visit Tuscany, in collaborazione con Fondazione Grosseto Cultura.

Selezione filmati e archivio cinematografico: Firenze Archeofilm.

Foto: Alessia Piccinetti