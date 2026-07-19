“Punto digitale facile”: nuovi orari per gli sportelli in paese e nella frazione

Scansano (Grosseto). Nuovi orari per gli sportelli “Punto digitale facile” di Scansano e Murci: un servizio realizzato da Regione Toscana e Arci comitato territoriale di Grosseto, in collaborazione con il Comune di Scansano.

Si tratta di uno sportello gratuito pensato per aiutare i cittadini nell’utilizzo autonomo, consapevole e responsabile delle tecnologie digitali e dei servizi online della pubblica amministrazione. Il progetto rientra nella Rete regionale dei punti di facilitazione digitale, finanziata con i fondi del Pnrr, e ha l’obiettivo di favorire l’inclusione digitale, con particolare attenzione alle fasce più fragili della popolazione.

“Il Punto digitale facile nasce per non lasciare indietro nessuno – spiega Maria Bice Ginesi, sindaco di Scansano –. Oggi tantissimi servizi della pubblica amministrazione si fanno on-line e per molti cittadini, soprattutto i più anziani, può essere difficile orientarsi. Un aiuto concreto e gratuito grazie agli operatori che sono a disposizione per spiegare, accompagnare e insegnare alla cittadinanza. È un modo per rendere il Comune più vicino alle persone e per garantire a tutti il diritto di accedere ai servizi digitali in modo semplice e sicuro”.

I servizi offerti

In pratica i cittadini possono contare sul supporto di un “facilitatore digitale” che, oltre ad offrire assistenza tecnica per accedere ai servizi online della pubblica amministrazione, aiuta i cittadini anche sul corretto utilizzo del pc, dello smartphone, di internet e delle varie applicazioni. In più il personale specializzato, offre anche un supporto per l’attivazione dello Spid, per l’accesso al fascicolo sanitario e per tutti i servizi digitali riguardanti l’Agenzia delle entrate, l’Inps, le iscrizioni scolastiche o i vari bandi. Il servizio è gratuito e aperto a utenti di ogni età e livello di preparazione.

I due sportelli si trovano a Scansano, all’interno della biblioteca comunale che si trova in via Diaz 5, e i nuovi orari sono il martedì dalle 10 alle 13 e il mercoledì dalle 9 alle 13. A Murci, invece, si trova nella sede Acli di via Garibaldi 2 ed è aperto il venerdì dalle 9.30 alle 12.30.