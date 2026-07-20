Maltese Falcon: lo yacht lungo 88 metri solca il mare dell’Argentario

Porto Santo Stefano (Grosseto). Domenica 19 luglio, di fronte ad Artemare Club, ad una fonda lontana rispettosa dell’ambiente abitat,o è tornato Maltese Falcon a Porto Santo Stefano e lo ha di nuovo documentato per l’archivio storico dello Yachting dell’associazione e per i media il comandante Daniele Busetto, che ci ricorda, dalle preziosi documentazion, che Maltese Falcon è lungo 88 metri ed è il quinto giant yacht vela per lunghezza dopo Sailing Yacht A, di 142 metri, Black Pearll, di 106 metri, Eos, di 93 metri, Athena, di 90 metri, costruito dalla Perini a Tuzla, ad Istanbul.

Maltese Falcon è famoso per il DynaRig costituito da alberi rotanti indipendenti con iarde rigide, le quindici vele quadre sono disposte in modo tale che, quando dispiegate, non ci siano spazi vuoti nel piano velico di ciascun albero, consentendo loro di agire come un singolo profilo alare, le vele avvolgibili sono immagazzinate nell’albero e possono essere dispiegate lungo i binari in 6 minuti.

Poiché non vi è alcun sartiame, gli alberi e i cantieri possono essere ruotati senza restrizioni per tutti i punti di vela, rendendo Maltese Falcon un abile clipper di bolina, la lunghezza degli alberi misura circa 57 metri sopra il cuscinetto inferiore. Maltese Falcon ha ricevuto tanti premi industriali dagli armatori.