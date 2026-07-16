Due nuovi “Maestri Artigiani” in Maremma: consegnati gli attestati

Grosseto. Il presidente della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno Riccardo Breda ha consegnato oggi, 16 luglio, nella sede grossetana della Camera di Commercio l’attestato di “Maestro Artigiano” a Matteo Santi di Magliano in Toscana e Cecilia Giuliarini di Grosseto.

Quella di “Maestro Artigiano” è una qualifica che viene rilasciata dalla Camera di Commercio, dopo aver verificato i requisiti stabiliti dalla legge regionale sull’artigianato artistico e tradizionale, acquisito anche il parere favorevole della Commissione regionale per l’artigianato toscano – Crat. Viene attribuita a chi ha un’adeguata anzianità professionale maturata in qualità di titolare o socio di un’impresa artigiana, un adeguato grado di capacità professionale, desumibile dai titoli acquisiti e un’elevata capacità all’insegnamento del mestiere. Il riconoscimento è tappa essenziale per ottenere l’accreditamento dell’attività come Bottega Scuola.

“E’ sempre un grande piacere conferire la qualifica di ‘Maestro Artigiano’ perché questo attestato non ha solo un valore simbolico, ma riconosce percorsi professionali di eccellenza, fatti di dedizione e alta competenza tecnica e artistica, oltre alla volontà di trasmettere il proprio sapere alle nuove generazioni creando opportunità occupazionali – ha detto il presidente della Camera di Commercio Riccardo Breda –. Questa figura è un patrimonio fondamentale per il settore e per l’economia locale: è il custode di un’arte che deve essere proiettata nel futuro attraverso la formazione di nuovi artigiani e lo sviluppo di tecniche innovative, facendo sintesi tra la tradizione e la spinta all’innovazione come oggi il mercato richiede”.

Alla cerimonia ha partecipato Gabriella Anna Maria Cartella, presidente dell’Artigianato artistico di Confartigianato Grosseto, l’associazione cui fanno riferimento i due maestri.

I due premiati

Cecilia Giuliarini opera come artigiana nel settore della pelletteria. Dopo la laurea in Tecniche del costume e della moda all’Alma Mater, ha costruito il proprio percorso professionale nel settore, aprendo nel 2013 il suo laboratorio nel centro storico cittadino. È oggi titolare del laboratorio artigianale Grifilo a Grosseto e la sua attività si distingue per qualità, precisione, creatività, personalizzazione dei manufatti e attenzione alla formazione di giovani apprendisti e tirocinanti.

“L’artigianato per me è e resterà sempre una grande passione: trasformare un’idea in un oggetto che verrà usato da persone che lo apprezzano, è una grande soddisfazione – ha detto Giuliarini –. Questo è possibile solo se trovi un maestro che educa le tue mani e ha l’altruismo di insegnare tutti i suoi saperi. Ringrazio per questo i miei due maestri Lanfranco Sernesi e Andrea Massaro e un giorno vorrei poter fare anch’io lo stesso, affinché non si perda questo grande tesoro della nostra cultura e che dobbiamo conservare con orgoglio e fiducia”.

Matteo Santi è acconciatore a Magliano in Toscana, dove nel 1994 ha aperto il suo salone Parrucchiere Image, dopo un percorso di formazione avviato a Firenze e proseguito con importanti esperienze professionali in Italia e all’estero. Nel corso degli anni ha unito l’attività in salone alla formazione, specializzandosi in particolare nella colorazione e nella consulenza personalizzata al cliente.

“Accolgo con grande soddisfazione e gratitudine la qualifica di ‘Maestro Artigiano’, un riconoscimento che valorizza il lavoro svolto in tanti anni di attività come acconciatore e che considero un incoraggiamento a proseguire con responsabilità, dedizione e passione nel mio percorso professionale, continuando a mettere la mia esperienza a disposizione degli altri – ha dichiarato Santi –. Nel lavoro ho sempre cercato di raggiungere due obiettivi: capire la persona che ho davanti nel salone per interpretarne le esigenze e insegnare attraverso il coinvolgimento per aiutare davvero ad imparare”.

“Il conferimento della qualifica a Matteo e Cecilia è un riconoscimento importante per due percorsi professionali diversi, ma accomunati dalla stessa capacità di tenere insieme competenza, qualità del lavoro e attenzione alla trasmissione del sapere – ha dichiarato Mauro Ciani, segretario generale di Confartigianato Imprese Grosseto –. La figura del Maestro Artigiano ha un valore particolare perché non premia soltanto l’esperienza maturata negli anni, ma anche la volontà di mettere quella esperienza a disposizione degli altri, contribuendo alla crescita di nuovi professionisti. Per Confartigianato è motivo di orgoglio vedere riconosciute imprese associate che rappresentano l’eccellenza dell’artigianato locale e che, attraverso la propria attività quotidiana, rafforzano il tessuto economico e sociale del territorio”.