Gratta e Vinci: in provincia di Grosseto vinti 20mila euro con “Mega Miliardario New”

Grosseto. Toscana protagonista grazie al Gratta e Vinci “Mega Miliardario New”.
Nell’ultima settimana, riporta Agipronews, a Scarlino è stata realizzata una vincita da 20mila euro nell’esercizio commerciale in via delle Collacchie, 11.
Secondo un’elaborazione di Agipronews, nel 2025 in Toscana la spesa relativa ai giochi (raccolta meno le vincite dei giocatori) è rimasta stabile, attestandosi a 1,26 miliardi di euro, in linea con l’anno precedente.
Segno positivo, invece, per la provincia di Grosseto, dove la spesa è salita a 71,14 milioni di euro, in aumento dell’1,9% rispetto ai 69,8 milioni registrati nei dodici mesi precedenti.