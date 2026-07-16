Cinema, danza e teatro: il Trio Klaviol in concerto

Grosseto. L’ottava tappa del 36° festival “Music & Wine” torna sul mare con il concerto alle Terme Marine Leopoldo II a Marina di Grosseto domenica 19 luglio alle 21.15, quando a salire sul palco a bordo piscina toccherà al Trio Klaviol con Giambattista Ciliberti al clarinetto, Flavio Maddonni al violino e Piero Rotolo al pianoforte, con un concerto dedicato alle stagioni del ‘900 fra cinema, teatro, danza e contaminazioni.

Il programma

Il programma comprende composizioni che, sebbene di diversa matrice stilistica, sono accomunate dal rifiuto di un certo “sperimentalismo” accademico tipico del secolo oramai scorso e dalla ricerca di un linguaggio che anteponga sempre l’immediatezza comunicativa della musica. Ecco allora che, partendo dai noti temi del Nino Rota “cinematografico” e dalle pagine poco note del Poulenc “teatrale” di Invitation au chateau (Un ballo al castello), si giunge poi ai 5 Pezzi di Shostakovich, opera giovanile dell’autore e nati come accompagnamento per alcune scene di film muti, fino all’immancabile Astor Piazzolla del tango, simbolo della fusione tra cultura “alta” e popolare che proprio il Novecento porta a compimento.

Venendo agli interpreti della serata, il Trio Klaviol nasce a Bari con lo scopo di dedicarsi soprattutto alla diffusione del repertorio cameristico novecentesco, oltre che del repertorio classico. I componenti del trio, diplomati al Conservatorio di Musica “Niccolò Piccinni” di Bari, si sono poi perfezionati con maestri del calibro di Jack Brymer, Antony Pay, Piero Farulli, Pierluigi Camicia e Bruno Canino, affermandosi poi in campo nazionale ed internazionale in concorsi da solisti ed in formazione cameristica, incidendo per importanti etichette discografiche ed effettuando registrazioni per emittenti radiotelevisive di Stato italiane ed estere, con numerosi concerti in tutta Italia e in Europa al proprio attivo.

La serata alle Terme è stata organizzata con la collaborazione de “I Concerti del Granduca” e il concerto è a ingresso gratuito senza necessità di prenotazione. Ulteriori informazioni su tutta la manifestazione sono disponibili sul sito del Festival, al link www.musicwinefestival.it, o via Whatsapp (al numero 333.9905662) o tramite e-mail (amiquart@gmail.com).